Ξεχάστε τον Όζι Όσμπορν όπως τον ξέρετε... Ο λόγος για βίντεο του λεγόμενου «Πρίγκιπα του Σκότους», ο οποίος μάχεται το πύρινο τέρας Μπάλρογκ το οποίο κάνει τις τελευταίες μέρες τον γύρο του διαδικτύου σε πολλές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Το διαδίκτυο έχει ανακαλύψει ένα παλιό σκετς όπου ο Ozzy υποδύεται τον... μάγο Γκάνταλφ τον Γκρίζο σε μια παρωδία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Το βίντεο έγινε viral και είναι απολαυστικό, φανερώνοντας το ταλέντο του Βρετανού σταρ και στην ηθοποιία/ κωμωδία.

Το βίντεο δείχνει τον θρύλο της heavy metal και hard rock μουσικής να φοράει ψεύτικη γενειάδα, καπέλο και ρόμπα και να κρατάει ένα μπαστούνι α λα Γκάνταλφ.

Ο τραγουδιστής των Black Sabbath έχει μονταριστεί σε πλάνα της ταινίας φαντασίας του 2001, αντικαθιστώντας με χιούμορ τον αρχικό διάλογο του Βρετανού ηθοποιού Ίαν ΜακΚέλεν με ατάκες όπως «Θα σου δαγκώσω το γ....ο κεφάλι» και «Ε! Είμαι ο Ozzy! Γ...α το δαχτυλίδι και σώσε με!»

Το σκετς δημιουργήθηκε το 2003 για το περιοδεύον φεστιβάλ heavy metal τουOzzy, Ozzfest. Σύμφωνα με μια αναφορά του σάιτ Blabbermouth το 2006, το μικρού μήκους βίντεο είχε προγραμματιστεί να μεταδοθεί σε οθόνες συναυλιών πριν από τις παραστάσεις, αλλά το σχέδιο ακυρώθηκε για άγνωστους λόγους.

Ο Όζι πέθανε σε ηλικία 76 ετών στις 22 Ιουλίου 2025, 17 ημέρες αφότου τραγούδισε στην αποχαιρετιστήρια συναυλία του, Back To The Beginning στο Μπέρμιγχαμ του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο τραγουδιστής είχε αποσυρθεί από τις περιοδείες το 2023, λόγω των σωματικών επιπτώσεων της νόσου του Πάρκινσον και πολλαπλών χειρουργικών επεμβάσεων στη σπονδυλική στήλη μετά από μια πτώση του το 2019.

Πηγή: skai.gr

