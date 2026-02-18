Σήμερα, Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου στις 14.40, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» συνεχίζει το οδοιπορικό στα Τρίκαλα και παρουσιάζει ενδιαφέροντα ρεπορτάζ. Μεταξύ άλλων, μαθαίνουμε για το αστυνομικό τμήμα των Μετεώρων, που θα λειτουργεί πλέον σε... κοντέινερ, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο τα Τρίκαλα αποτελούν ένα ελληνικό πρότυπο «έξυπνης πόλης». Ακόμα, στο δάσος της Ελάτης, συναντάμε έναν ξεχωριστό καλλιτέχνη. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Σε τέσσερα κοντέινερ θα λειτουργεί πλέον το αστυνομικό τμήμα των Μετεώρων, καθώς ο ιδιοκτήτης του κτηρίου, που στεγάζεται σήμερα η υπηρεσία, έκανε έξωση. Παρά το γεγονός ότι, από το 2020, ο Δήμος έχει δώσει έκταση για την ανέγερση νέου αστυνομικού μεγάρου στην περιοχή, η διαδικασία παραμένει ακόμη στα συρτάρια των αρμόδιων αρχών... Οι αστυνομικοί υπάλληλοι, αλλά και ο Δήμαρχος ζητούν να βρεθεί άμεσα λύση!

Τα Τρίκαλα αποτελούν ένα ελληνικό πρότυπο «έξυπνης πόλης», καθώς αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες για τη βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών. Ο δήμος έχει αναπτύξει ψηφιακές υπηρεσίες, έξυπνα συστήματα στάθμευσης και δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο σε δημόσιους χώρους, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και διευκολύνοντας την εξυπηρέτηση των κατοίκων. Παράλληλα, η πόλη ξεχωρίζει για τις καινοτόμες εφαρμογές της, όπως πιλοτικά προγράμματα έξυπνης μετακίνησης και σύγχρονων τεχνολογικών υποδομών. Έτσι, τα Τρίκαλα προβάλλουν ως παράδειγμα σύγχρονης, βιώσιμης και φιλικής προς τον πολίτη πόλης.

Ο ήχος από το πριόνι μέσα στο δάσος της Ελάτης, στην καρδιά της Πίνδου, οδηγεί τα βήματά μας δίπλα στον καλλιτέχνη που έχει μαγευτεί από τη φύση και μαγεύει κι ο ίδιος τους περαστικούς με τις υπαίθριες δημιουργίες του.

Πηγή: skai.gr

