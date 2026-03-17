Σήμερα, Τρίτη 17 Μαρτίου στις 15.00, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» συνεχίζει το οδοιπορικό της σε Ξάνθη και Κομοτηνή. Περνάμε ένα 24ωρο με μια φοιτήτρια στην Ξάνθη και μαθαίνουμε την καθημερινότητά της, γνωρίζουμε τους αφροέλληνες της Ξάνθης και παίζουμε μπάντμιντον στην Κομοτηνή. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Η Ξάνθη αποτελεί για πολλούς φοιτητές έναν από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς για σπουδές στη βόρεια Ελλάδα. Η πόλη συνδυάζει έντονη φοιτητική ζωή, όμορφο περιβάλλον και μια ζεστή ατμόσφαιρα που βοηθά τους νέους να προσαρμοστούν εύκολα στην καθημερινότητα των σπουδών τους. Η παρουσία πολλών φοιτητών δίνει ζωντάνια στην πόλη και δημιουργεί ένα ιδιαίτερα ενεργό κοινωνικό και πολιτιστικό κλίμα. Η Ελεάννα, που βρίσκεται στο δεύτερο έτος των σπουδών της, μιλά για τους λόγους που την οδήγησαν να επιλέξει τη συγκεκριμένη σχολή, αλλά και για το πώς έχει διαμορφωθεί η ζωή της ως φοιτήτρια. Περιγράφει την καθημερινότητά της, τις εμπειρίες που αποκτά μέσα από τις σπουδές της και τον τρόπο με τον οποίο η φοιτητική ζωή στην Ξάνθη επηρεάζει την καθημερινή της ρουτίνα και τις επιλογές της.

Οι αφροέλληνες Ξάνθης, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στην περιοχή του Άβατου (πιθανότατα από την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας), μιλούν ελληνικά και είναι ενσωματωμένοι στην τοπική κοινωνία. Δεν νιώθουν ξένοι ή μετανάστες, καθώς είναι κομμάτι της ιστορίας του τόπου.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1980, ένα άγνωστο μέχρι τότε άθλημα κάνει την εμφάνισή του στην Ελλάδα. Το μπάντμιντον ξεκινά από την Κομοτηνή, όταν μια ομάδα φοιτητών και καθηγητών του ΤΕΦΑΑ του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης φέρνει για πρώτη φορά τις ρακέτες και το φτερωτό μπαλάκι στα ελληνικά γήπεδα. Μέσα σε λίγα χρόνια, το μπάντμιντον γίνεται ένα από τα πιο δημοφιλή αθλήματα στην Κομοτηνή και σε πολλές πόλεις της Βόρειας Ελλάδας, δημιουργώντας τις πρώτες ακαδημίες και ομάδες.

