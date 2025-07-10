Σήμερα, Πέμπτη 10 Ιουλίου στις 14.45, το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής ταξιδεύουν στο Θρακικό Πέλαγος και αποβιβάζονται στη Χώρα της Σαμοθράκης. Το νησί αποκαλύπτει στους τηλεθεατές του ΣΚΑΪ την πλούσια φυσική ομορφιά του αλλά και την καθημερινότητα των κατοίκων του.

Η Σαμοθράκη διατηρεί τον αυθεντικό χαρακτήρα της: η ενέργεια των Καβείριων Μυστηρίων, τα κάστρα και οι εκκλησίες, μαρτυρούν την πλούσια ιστορία της Χώρας, που αγκαλιάζει την παράδοση, τη φύση και την πνευματικότητα. Παρά τις δυσκολίες, οι άνθρωποι επιμένουν γιατί αγαπούν τον τόπο τους.

Ο δρόμος που οδηγεί σε μία από τις δημοφιλέστερες παραλίες, τους Κήπους, αποτυπώνει εικόνα εγκατάλειψης και αποτελεί μια καθημερινή δοκιμασία για τους ανθρώπους που τον διασχίζουν. Κομμένες λωρίδες δρόμου, κατεστραμμένα κιγκλιδώματα και πέτρες σκορπισμένες στο οδόστρωμα… Οχτώ χρόνια μετά από μια καταστροφική καταιγίδα δεν έχει αλλάξει τίποτα.

Στα Θέρμα, οι επισκέπτες βρίσκουν πλέον κλειστή την πόρτα του δημοτικού υδροθεραπευτηρίου, αφού εδώ και δυο χρόνια έχει μπει λουκέτο στις εγκαταστάσεις των περίφημων ιαματικών λουτρών. Σάπιες σωληνώσεις, σπασμένα τζάμια και σκουπίδια είναι οι εικόνες που αντικρίζουν οι επισκέπτες. Οι άνθρωποι του νησιού βλέπουν έναν θησαυρό του τόπου τους να απαξιώνεται και ζητούν απαντήσεις.

Γνωρίζουμε την ιστορία δύο γονιών που δοκιμάστηκαν σκληρά και κατάφεραν, παρά τον πόνο τους, να σταθούν όρθιοι. Το μαγαζάκι τους, όπου πουλούν μπλουζάκια και σουβενίρ με χιουμοριστικές ατάκες, γίνεται καταφύγιο ελπίδας και αγάπης για τους ίδιους αλλά και για τους ανθρώπους που τους γνωρίζουν.

