Το «Keeping Up with the Kardashians» τελείωσε, το «The Kardashians» αρχίζει.

Το πρώτο teaser της σειράς δημοσιεύθηκε από το τηλεοπτικό δίκτυο Hulu, που είναι το νέο «σπίτι» της οικογένειας Καρντάσιαν - Τζένερ.

«Νέα χρονιά, νέα ξεκινήματα. Τα λέμε σύντομα @kardashianshulu #TheKardashians», έγραψε στο Twitter η πλατφόρμα streaming μαζί με ένα απόσπασμα της σειράς με την οικογένεια.

«Καλή χρονιά! Θα τα πούμε σύντομα», έγραψε η μητέρα της οικογένειας Κρις Τζένερ καθώς αναδημοσίευσε το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ η Κιμ Καρντάσιαν σε tweet της έγραψε: «Σύντομα...».

Ωστόσο ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί η ημερομηνία κατά την οποία η σειρά θα κάνει πρεμιέρα στην πλατφόρμα.

Η Κιμ και η οικογένειά της πρωταγωνίστησαν στο παρελθόν στο μακροχρόνιο ριάλιτι του E! «Keeping Up with the Kardashians», το οποίο έκανε πρεμιέρα το 2007.

Τον Σεπτέμβριο του 2020 είχε ανακοινωθεί η λήξη του ριάλιτι λέγοντας ότι η «δύσκολη απόφαση» πάρθηκε με «βαριά καρδιά» και ευχαριστώντας τους τηλεθεατές για όλη την υποστήριξη.

Τρεις μήνες αργότερα, κατά τη διάρκεια της Ημέρας Επενδυτών της Disney, τον Δεκέμβριο του 2020, η Κιμ, η Κλοέ, η Κόρτνεϊ, η Κένταλ, η Κάιλι και η Κρις, ανακοίνωσαν ότι υπέγραψαν μια πολυετή συμφωνία για τη «δημιουργία περιεχομένου» που θα προβάλλεται αποκλειστικά στο Hulu στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε πολλές άλλες χώρες μέσω του δικτύου Star.

Το KUWTK ολοκληρώθηκε μετά από 20 σεζόν τον Ιούνιο και ακολούθησε μια ειδική εκπομπή με δύο μέρη και με οικοδεσπότη τον Άντι Κοέν.

