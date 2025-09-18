Οι Iron Maiden επιστρέφουν στην Ελλάδα τον Μάιο του 2026

Το θρυλικό heavy metal συγκρότημα ανοίγει την ευρωπαϊκή περιοδεία του με τίτλο «Run For Your Lives» με πρώτη στάση το ΟΑΚΑ, στις 23 Μαΐου.

Στην επίσημη ιστοσελίδα τους οι Iron Maiden έγραψαν:

«Οι αρχικές ευρωπαϊκές ημερομηνίες είναι οι παρακάτω και περισσότερες συναυλίες σε φεστιβάλ θα ανακοινωθούν από τα ίδια τα φεστιβάλ παράλληλα με το ironmaiden.com. Είναι μια πολυάσχολη χρονιά, οπότε μετά από αυτό δεν θα υπάρξουν συναυλίες των Maiden το 2027.

Ο Στιβ Χάρις (Steve Harris) λέει: «Όλοι μας λατρεύουμε αυτή την περιοδεία RUN FOR YOUR LIVES. Οι οπαδοί ήταν καταπληκτικοί, το set list είναι τέλειο για την 50ή επέτειο, η συναυλία είναι αναμφισβήτητα η καλύτερη που έχουμε κάνει ποτέ και η ζήτηση για εισιτήρια ήταν απίστευτη, με σχεδόν όλες τις συναυλίες να είναι sold out και πάνω από ένα εκατομμύριο οπαδούς να τις παρακολουθούν. Έτσι, όλοι μας σκεφτήκαμε ότι θα έπρεπε να κάνουμε μερικές ακόμα συναυλίες στην Ευρώπη πριν ξεκινήσουμε για άλλα μέρη του κόσμου αργότερα μέσα στο έτος.

Φυσικά, ο Σάιμον Ντόσον (Simon Dawson) θα είναι και πάλι μαζί μας στα ντραμς, και τόσο αυτός όσο και όλη η μπάντα θα ήθελαν να ευχαριστήσουν τους οπαδούς μας για την υπέροχη υποδοχή που του επιφύλαξαν στο πρώτο σκέλος της περιοδείας.

Πάντα μας άρεσε να παίζουμε σε φεστιβάλ, ειδικά επειδή παίζουμε για κόσμο που δεν είναι εκεί μόνο για εμάς, και μας αρέσει αυτή η πρόκληση! Έτσι, αποφασίσαμε να επισκεφθούμε όσο το δυνατόν περισσότερα μεγάλα Metal φεστιβάλ μπορούμε σε αυτή την περίοδο. Επιπλέον, θα παίξουμε σε στάδια στην Ελλάδα, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία και τη Βουλγαρία, όπου δεν καταφέραμε να πάμε φέτος και πάντα μας άρεσε να παίζουμε για τους παθιασμένους οπαδούς εκεί.

Ο μάνατζερ Rod Smallwood σχολιάζει: «Μας εντυπωσίασε η εξαιρετικά θετική αντίδραση των οπαδών μας και των mainstream μέσων ενημέρωσης στο πρώτο σκέλος της περιοδείας μας Run For Your Lives. Γνωρίζαμε ότι είχαμε δημιουργήσει ένα ξεχωριστό σόου, αλλά η ενέργεια όλων των οπαδών μας σε κάθε συναυλία που δώσαμε έγινε αντιληπτή από το συγκρότημα και νομίζω ότι όλοι ζήσαμε κάτι πραγματικά αξέχαστο, και αναμφισβήτητα την καλύτερη περιοδεία μας μέχρι σήμερα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας μας, τα φεστιβάλ έπαιξαν τεράστιο ρόλο, ξεκινώντας φυσικά με το Rock in Rio το 1985, καθώς μας έδωσαν τη δυνατότητα να παίξουμε μπροστά σε νέους οπαδούς και, ελπίζουμε, να τους μετατρέψουμε σε οπαδούς των Maiden, κάτι που, ελλείψει ραδιοφώνου ή mainstream μέσων ενημέρωσης, βοήθησε enormously να αυξήσουμε το κοινό μας. Έτσι, αυτή η περιοδεία, που βασίζεται στα περισσότερα από τα εξέχοντα Metal φεστιβάλ της Ευρώπης, είναι επίσης ένα τεράστιο ευχαριστώ σε αυτά τα φεστιβάλ που έπαιξαν τόσο σημαντικό ρόλο στα πενήντα χρόνια… και συνεχίζουν… της ιστορίας των Iron Maiden».

