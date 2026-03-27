O Τέιλορ Λότνερ και η συζυγός του περιμένουν το πρώτο τους παιδί

Ο ηθοποιός του «Twilight», Τέιλορ Λότνερ (Taylor Lautner) και η σύζυγός του, Τέι Ντόουμ (Tay Dome), πλέουν σε πελάγη ευτυχίας, καθώς ανακοίνωσαν μέσα από ανάρτησή τους στο Instagram ότι περιμένουν το πρώτο τους παιδί. Το ζευγάρι μοιράστηκε τα ευχάριστα νέα με μια σειρά από τρυφερά στιγμιότυπα στη φύση, όπου πόζαραν κρατώντας το υπερηχογράφημα.

Σε ένα από τα στιγμιότυπα ο ηθοποιός σκύβει και φιλάει τη φουσκωμένη κοιλιά της συζύγου του, η οποία φορά ένα κομψό λευκό σύνολο.

«Τι είναι καλύτερο από δύο Τέιλορ Λότνερ;», έγραψαν με παιχνιδιάρικη διάθεση στη λεζάντα της ανάρτησης.

Το ζευγάρι που γνωρίστηκε μέσω της αδερφής τού ηθοποιού, Μακένα Μουρ (Makena Moore), δημοσιοποίησε τη σχέση του το 2018. Τον Νοέμβριο του 2021 ο ηθοποιός έκανε μια ρομαντική πρόταση γάμου, πριν ενωθούν με τα δεσμά του γάμου ένα χρόνο αργότερα στην Καλιφόρνια.

Μιλώντας στο περιοδικό PEOPLE το ζευγάρι περιέγραψε την εμπειρία του γάμου του ως «σουρεαλιστική».

Η Tέιλορ σημείωσε χαρακτηριστικά: «Ήμασταν και οι δύο πολύ ενεργοί στην προετοιμασία, οπότε είχαμε υψηλές προσδοκίες, αλλά η πραγματικότητα σίγουρα τις ξεπέρασε». Από την πλευρά του, ο Λότνερ θυμήθηκε πως ο στόχος τους «ήταν μια μέρα γεμάτη γιορτινή διάθεση, χωρίς πίεση ή άγχος, περιτριγυρισμένοι από ανθρώπους που σήμαιναν πολλά για εκείνους».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

