Ντένζελ Ουάσιγκτον και Ρίντλεϊ Σκοτ ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους στο σίκουελ του «Μονομάχου»

Σχεδόν 16 χρόνια πριν, ο Ντένζελ Ουάσινγκτον (Denzel Washington) και ο Ρίντλεϊ Σκοτ (Ridley Scott) ξεσήκωσαν το κοινό με το επιτυχημένο αστυνομικό δράμα «American Gangster», και τώρα φαίνεται ότι οι δύο τους είναι έτοιμοι να ξαναβρεθούν.

Πηγές, που επικαλείται το Deadline, αναφέρουν ότι ο Ουάσιγκτον βρίσκεται σε τελικές διαπραγματεύσεις για να συμπρωταγωνιστήσει στο σίκουελ του «Μονομάχου» (Gladiator) του Σκοτ, με πρωταγωνιστή τον Πολ Μέσκαλ.

