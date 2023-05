«Nine Inch Nails»: Trent Reznor και Atticus Ross γράφουν μουσική για τα «Χελωνονιντζάκια»

Τα μέλη των «Nine Inch Nails», Τρεντ Ρέζνορ και Άτικους Ρος έγραψαν τη μουσική για την ταινία «Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem» (Χελωνονιντζάκια: Μεταλλαγμένος Χαμός), όπως επιβεβαίωσε στο Twitter ο σκηνοθέτης της νέας ταινίας, Τζεφ Ρόου.

Αφού ένας από τους φίλους του Ρέζνορ, ο θρύλος του σκέιτμπορντ Τόνι Χοκ, διέρρευσε την είδηση κατά τη διάρκεια του podcast του, ο Ρόου έγραψε στο Twitter: «Λοιπόν, τώρα που ο έφηβος ήρωάς μου @tonyhawk διέρρευσε ότι οι ήρωες της μουσικής μου το κάνουν αυτό, μπορώ να προσθέσω ότι το score είναι απολύτως ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ. Συναρπαστικό, τρομακτικό, σπαραχτικό, γεμάτο ήχους που δεν ήξερα ότι υπάρχουν. Δεν έχω το λεξιλόγιο να το περιγράψω. Το αγαπώ τόσο πολύ».

Well now that my teenage hero @tonyhawk has leaked that my music heroes are doing this I can add that the score is absolutely AMAZING. Exhilarating, terrifying, heartbreaking, full of sounds I didn’t know existed. I don’t have the vocabulary to describe it. I love it so much https://t.co/kN6KCdHqy1