Eurovision 2026-Akylas: Έφερε… άρωμα Ελλάδας με χορό και «Ζορμπά» - Δείτε video

Με έναν απόλυτα ελληνικό τρόπο επέλεξε να κάνει την πρώτη του μεγάλη εμφάνιση στη φετινή Eurovision ο Ακύλας, κερδίζοντας τις εντυπώσεις στο καθιερωμένο τιρκουάζ χαλί της διοργάνωσης στη Βιέννη.

Ο 27χρονος καλλιτέχνης, που εκπροσωπεί την Ελλάδα στον φετινό διαγωνισμό, κατάφερε να συγκεντρώσει πάνω του τα φλας των φωτογράφων και το ενδιαφέρον των διεθνών μέσων, συνδυάζοντας σύγχρονο στυλ με έντονα ελληνικά στοιχεία.

Ξέρω προτρέχω, αλλά πεθαίνω να δω Ακύλα σε μιούζικαλ.

Είναι τεράστιο ταλέντο!#Eurovision #Eurovisiongr pic.twitter.com/Q7MRobjxJl — lily ant (@Lily_Ant_) May 10, 2026

Ο Ακύλας εμφανίστηκε χαμογελαστός και ιδιαίτερα άνετος μπροστά στις κάμερες, κρατώντας ελληνικές σημαίες και συνοδευόμενος από τα μέλη της ελληνικής αποστολής. Το χαρακτηριστικό σκουφάκι και τα γυαλιά ηλίου που έχουν γίνει πλέον σήμα κατατεθέν του ολοκλήρωσαν την εικόνα του, ενώ η πιο δυνατή στιγμή ήρθε όταν ακούστηκαν οι πρώτες νότες από τον θρυλικό «Ζορμπά».

Μπροστά σε δημοσιογράφους και τηλεοπτικά συνεργεία από ολόκληρη την Ευρώπη, ο νεαρός τραγουδιστής δεν δίστασε να χορέψει συρτάκι πάνω στο τιρκουάζ χαλί, δίνοντας μια αυθεντικά ελληνική πινελιά στην έναρξη του μουσικού διαγωνισμού. Το στιγμιότυπο καταγράφηκε αμέσως από δεκάδες κάμερες και έκανε γρήγορα τον γύρο των social media, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν θετικά την επιλογή του να προβάλλει την ελληνική παράδοση με έναν πιο μοντέρνο και άμεσο τρόπο.

Η φετινή τελετή έναρξης της Eurovision συγκέντρωσε εκπροσώπους και από τις 35 συμμετέχουσες χώρες, με χιλιάδες θαυμαστές να έχουν κατακλύσει τους δρόμους της Βιέννης για να δουν από κοντά τους καλλιτέχνες. Η ελληνική αποστολή ήταν από εκείνες που προσέλκυσαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η παρουσία του Ακύλα θεωρείται μία από τις πιο ξεχωριστές της φετινής διοργάνωσης.

Η Ελλάδα διαγωνίζεται στον Α’ Ημιτελικό, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Μαΐου, με τον Ακύλα να εμφανίζεται τέταρτος στη σειρά εμφάνισης. Στον δεύτερο ημιτελικό της Πέμπτης θα διαγωνιστεί και η Κύπρος με το τραγούδι «Jalla», ελπίζοντας επίσης σε μια θέση στον μεγάλο τελικό.

Πηγή: skai.gr

