Η απίστευτη ιστορία - και γοητεία - της Μισέλ Γιο: Η πρώτη Ασιάτισσα υποψήφια για Όσκαρ

Από Miss Malaysia το 1983, ηθοποιός σε ταινίες δράσης, διάσημη «γκέισα» και τελικά πρωταγωνίστρια της ταινίας «Τα Πάντα Όλα»

Την στιγμή της ανακοίνωσης των υποψηφιοτήτων για τα βραβεία Οσκαρ, χθες, η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Τα Πάντα Όλα» ήταν μαζί, μέσω zoom, με τους σκηνοθέτες και τον συμπρωταγωνιστή της Τζόναθαν Κι Κουάν (Ke Huy Quan).

«Ημουν τρομοκρατημένη και σκεφτόμουν, "τι θα γίνει αν δεν με προτείνουν";» εξομολογήθηκε στο Deadline η 60χρονη Μισέλ Γιο (Michelle Yeoh).

Η ταινία κέρδισε τις εντυπώσεις της Ακαδημίας κερδίζοντας έντεκα υποψηφιότητες - μεταξύ αυτών και για το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου - κάνοντας την Γιο να γίνεται η πρώτη ηθοποιός ασιατικής καταγωγής που το καταφέρνει.

«Αυτό σημαίνει για μένα ότι όλοι οι Ασιάτες εκεί έξω λένε: «Βλέπετε, είναι δυνατόν. Αν αυτή μπορεί να το κάνει, τότε μπορώ και εγώ να το κάνω». Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα», είπε η ηθοποιός.

Η ταινία εξιστορεί την περιπέτεια μιας Κινεζοαμερικανίδας ιδιοκτήτριας πλυντηρίου, της Έβελιν Ουάνγκ, που όχι μόνο δυσκολεύεται να συνεννοηθεί με τα κοντινά της πρόσωπα αλλά και να πληρώσει τους φόρους της.

Ο δρόμος προς την κορυφή: Από πρώην «εστεμμένη» σε ταινίες δράσης και μετά η αναγνώριση

«Είμαι πολύ κανονικός άνθρωπος. Απλά δουλεύω πολύ σκληρά. Υπάρχουν τόσοι λαμπροί ηθοποιοί εκεί έξω... Το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να βρουν μια ευκαιρία και να φτάσουν εκεί» δήλωσε η Γιο.

Η γεννημένη στη Μαλαισία ηθοποιός κέρδισε τον τίτλο ομορφιάς Miss Malaysia το 1983 σε ηλικία 20 ετών.

Εχει πρωταγωνιστήσει σε πολλές ταινίες δράσης και έγινε περισσότερο γνωστή από τις ταινίες «Αναμνήσεις μιας γκέισας», «Τίγρης και Δράκος» και «Το αύριο ποτέ δεν πεθαίνει», όπου έπαιζε την κατάσκοπο δίπλα στο πλευρό του Τζέιμς Μποντ -Πιρς Μπρόσναν, το 1997.

Επιτυχία στη δουλειά, ευτυχία στα προσωπικά

Τον Ιούνιο του 2004 σε ένα τουρνουά στη Σαγκάη συνάντησε τον επιχειρηματία και θρύλο της F1Ζαν Τοντ (Jean Todt) και αρραβωνιάστηκαν ένα χρόνο αργότερα - η Γιο έχει δηλώσει ότι αγαπάει το χιούμορ του και τα γαλάζια του μάτια

Σύμφωνα με το περιοδικό Town and Country, δεν έχουν παντρευτεί καθώς για σχεδόν δύο δεκαετίες ήταν πολύ απασχολημένοι για να σχεδιάσουν ακόμη και την πιο απλή τελετή που και οι δύο λένε ότι θέλουν.

«Μετράει τον αριθμό των ημερών και όχι των ετών» λέει η ηθοποιός για τον σύντροφό της. «Θα τον ρωτήσω, «ποιο είναι το δώρο για τις 6.725 ημέρες;»».

