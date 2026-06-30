Μέντα 88: Η Ελευθερία Αρβανιτάκη παρουσιάζει τα Μέντα Icons

Το Σάββατο 4 Ιουλίου στις 11.00 το πρωί, η Ελευθερία Αρβανιτάκη έρχεται στο στούντιο του Μέντα 88 και παρουσιάζει τα ξεχωριστά Μέντα Icons.

Με αφορμή τα 10 τραγούδια που ξεχωρίσατε εσείς, οι ακροατές του μουσικού σταθμού, η αγαπημένη ερμηνεύτρια μοιράζεται ιστορίες, σκέψεις και στιγμές από τη διαδρομή της. Μια σπάνια συνάντηση με μία από τις σημαντικότερες φωνές του ελληνικού τραγουδιού. Όχι μέσα από κάποια συνέντευξη, αλλά μέσα από τα ίδια της τα τραγούδια. Μία ώρα με την Ελευθερία... αληθινή, προσωπική, γεμάτη μουσική!

Τα Μέντα Icons είναι αφιερώματα που δημιουργήθηκαν αποκλειστικά για τους ακροατές του Μέντα 88 και, μέχρι στιγμής, τα έχουν παρουσιάσει ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Χάρις Αλεξίου, ο Γιάννης Κότσιρας, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου και ο Αλκίνοος Ιωαννίδης.

Τα podcasts των ΜΕΝΤΑ ICONS είναι διαθέσιμα στο www.menta88.gr και την αντίστοιχη ενότητα.

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