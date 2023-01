Η Lady Gaga ως Harley Quinn στη νέα ταινία του «Τζόκερ» - Οι πρώτες εικόνες από τον... σκοτεινό της ρόλο

Στο πολυαναμενόμενο "Joker: Folie à Deux", η Gaga υποδύεται την πρώην ψυχίατρο Χάρλεϊ Κουίν, η οποία θα γίνει συνεργάτης του Τζόκερ

Μέσα από τα social media και τα insta stories της - η Lady Gaga αποκάλυψε λεπτομέρειες για την επόμενη κινηματογραφική της δουλειά, μετά την ταινία «Ενα αστέρι γεννιέται» (A Star is Born), που γνώρισε τεράστια επιτυχίαα και κέρδισε και Όσκαρ τραγουδιού.

Αυτή τη φορά η διάσημη τραγουδίστρια θα συμμετέχει στην πολυαναμενόμενη συνέχεια του «Τζόκερ», την ταινία "Joker: Folie à Deux", σε σκηνοθεσία του Τοντ Φίλιπς.

Η Lady Gaga θα υποδυθεί την πρώην ψυχίατρο Χάρλεϊ Κουίν στο 'Ασυλο 'Αρκχαμ της Γκόθαμ Σίτι, η οποία θα γίνει συνεργάτης του Τζόκερ στο έγκλημα και πρόσφατα διέρευσαν και οι πρώτες εικόνες από την μεταμόρφωσή της.

OMG!!!! It’s the first look at Lady Gaga as Harley Quinn in Todd Philips’ Joker: FAD!!!! pic.twitter.com/9KVPOo4ERs — liz (@dontcaIImyname) December 11, 2022

🚨🚨

New Lady Gaga photo from her role as Harley Quinn leaked!! pic.twitter.com/JhzJJqtAAd — Lady K (Fan Account) (@LadyGagial) December 13, 2022

Μία πηγή στο ET δήλωσε ότι «η Gaga έχει κρατήσει χαμηλούς τόνους επειδή είναι τόσο συγκεντρωμένη στη δουλειά της. Έχει αφοσιωθεί πλήρως στο σίκουελ του «Τζόκερ» και πολλή από την ενέργειά της πηγαίνει σε αυτό».

Fist look at Lady Gaga as Harley Quinn in Joker 2. I couldn’t release the full image because of copyright. pic.twitter.com/fZNFqG1XeB — When Batmen Fly (@whenbatmenfly) January 16, 2023

Τα γυρίσματα της ταινίας "Joker: Folie à Deux" ξεκίνησαν και αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 4 Οκτωβρίου 2024.

Joker: Folie à Deux October 4, 2024. Repost: Todd Phillips "Cheek to Cheek. 10.4.24" pic.twitter.com/eyZnHAAunZ — Joker Movie (@jokermovie) August 4, 2022

Η πρώτη ταινία "Joker" κυκλοφόρησε το 2019 με εισπράξεις πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια στο παγκόσμιο box office, ενώ κέρδισε 11 υποψηφιότητες για Όσκαρ. Ηταν η έβδομη πιο εμπορική ταινία της χρονιάς και 32η όλων των εποχών.

Χάρισε στον Φοίνιξ το πρώτο του Όσκαρ, υποδυόμενος τον 'Αρθουρ Φλεκ έναν αποτυχημένο κωμικό ο οποίος βυθίζεται στην παραφροσύνη και την βία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.