Η Μιμή Ντενίση έχει κάνει εδώ και χρόνια την πρότασή της στην Κατερίνα Γερονικολού και στον Γιάννη Τσιμιτσέλη να τους παντρέψει, όμως το ζευγάρι δεν φαίνεται να έχει κάτι τέτοιο στα σχέδιά του.

Πριν από λίγες ημέρες ο ηθοποιός βρέθηκε στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου, στον ΣΚΑΪ, και δήλωσε επί λέξει: «Δύσκολα θα παντρευτούμε με την Κατερίνα Γερονικολού. Εδώ και χρόνια έχει κάνει πρόταση η Μιμή Ντενίση να μας παντρέψει. Αν δεν μπορούσε η Μιμή να γίνει κουμπάρα, θα ακύρωνα τον γάμο».

«Στην αγκαλιά του Φάνη» ήταν καλεσμένη την Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2025, και η Κατερίνα Γερονικολού που κλήθηκε σε ένα ιδιαίτερο παιχνίδι να μαντέψει αν φράσεις που διάβασε ο Φάνης Λαμπρόπουλος, πράγματι ειπώθηκαν από τον επί χρόνια αγαπημένο της.

«Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης μας είπε ότι θα παντρευτείτε σύντομα», διάβασε ο Φάνης Λαμπρόπουλος και η Κατερίνα Γερονικολού μάντεψε πως αυτό ήταν αναληθές. «Όχι, δεν θα παντρευτούμε Φάνη. Σε στενοχώρησε αυτό; Αφού και οι δύο σκεφτόμαστε το ίδιο σε αυτό το κομμάτι».

«Κοίτα την κάμερα και πες: "Μιμή Ντενίση δεν θα γίνεις ποτέ κουμπάρα"», προκάλεσε ο παρουσιαστής, ο οποίος στη συνέχεια έβαλε την ηθοποιό να καλέσει τη Μιμή Ντενίση και να της το ανακοινώσει.

Αν και αρχικά η κλήση έμεινε αναπάντητη, η Μιμή Ντενίση πήρε πίσω την καλή της φίλη και μπήκε αμέσως στο mood της χιουμοριστικής εκπομπής. «Άσε τη να λέει. Η κουμπάρα αποφασίζει. Θα γίνει. Σας το λέω εγώ», απάντησε η Μιμή Ντενίση.

