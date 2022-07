Η σειρά τοποθετείται χρονικά 200 χρόνια πριν τα γεγονότα του Game of Thrones. Στις 21 Αυγούστου η πρεμιέρα

Ένας μήνας μας χωρίζει από την πρεμιέρα του House of the Dragon, της σειράς που μας βάζει ξανά στο Γουέστερος εκατοντάδες χρόνια πριν τα γεγονότα του Game of Thrones. Όμως το σκηνικό είναι παρόμοιο. Κάποιοι σκέφτονται τον θρόνο κα ο βασιλιάς πρέπει να επιλέξει τον ή την διάδοχο του.

Και σε αντίθεση με την ορίτζιναλ σειρά, εδώ έχουν όλοι δράκους και τους βλέπουμε σε όλο τους το μεγαλείο.

Το House of the Dragon βασίζεται στο Fire and Blood του George RR Martin που κυκλοφόρησε το 2018, και τοποθετείται χρονικά 200 χρόνια πριν τα γεγονότα του Game of Thrones. Είναι η ιστορία για τον οίκο των Ταργκάρυεν και τον εμφύλιο πόλεμο που σημάδεψε την εποχή.



Αυτό είναι το trailer του House of the Dragon

Αυτές είναι οι λεπτομέρειες για το καστ και τους ρόλους:

Ο Paddy Considine υποδύεται τον Βασιλιά King Viserys Targaryen. o Viserys επιλέχθηκε από τους άρχοντες του Γουέστερος για να διαδεχθεί τον Jaehaerys Targaryen στο μεγάλο συμβούλιο του Harrenhal. Ένας ζεστός, ευγενικός και αξιοπρεπής άνθρωπος, ο Viserys προσπαθεί να συνεχίσει την κληρονομιά του παππού του. Όπως έχουμε μάθει από το Game of Thrones, οι καλοί άνθρωποι δεν είναι απαραίτητα και καλοί βασιλιάδες.

Ο Steve Toussaint υποδύεται τον Λόρδο Corlys Velaryon (The Sea Snake). Ο άρχοντας του Οίκου των Velaryon που προέρχεται από τη Valyria και έχει ιστορία αντίστοιχη με των Targaryen. Το «φίδι της θάλασσας» είναι ο πιο ξακουστός ναυτικός όλων των εποχών και έφτιαξε τον Οίκο του με πλούτη μεγαλύτερα και από αυτά των Lannister, ενώ έχει τη μεγαλύτερη ναυτική δύναμη.

Η Eve Best υποδύεται την πριγκίπισσα Rhaenys Velaryon. Αναβάτης δράκου και σύζυγος του Λόρδου Corlys Velaryon η «γυναίκα που δεν στέφθηκε ποτέ βασίλισσα», παρακάμφθηκε στη διαδοχή του θρόνου από το μεγάλο συμβούλιο που επέλεγε για τον θρόνο τον ξάδελφό της, Viserys, απλά επειδή ήταν άνδρας.

Ο Rhys Ifans υποδύεται τον Otto Hightower, το χέρι του Βασιλιά που τον υπηρετεί πιστά και θεωρεί μεγαλύτερη απειλή για την ειρήνη τον αδελφό του Βασιλιά, Daemon.

Η Sonoya Mizuno υποδύεται τη Mysaria. Έφτασε στο Γουέστερος φτωχή, την πούλησαν περισσότερες φορές από όσες μπορεί να θυμηθεί και ενώ θα μπορούσε να τα έχει παρατήσει, κατέληξε να είναι η πιο έμπιστη σύμμαχος του πρίγκιπα Daemon Targaryen, που είναι διάδοχος του θρόνου.

H Olivia Cooke υποδύεται την Alicent Hightower: Είναι η κόρη του Otto Hightower (χέρι του Βασιλιά) και μία από τις πιο ωραίες γυναίκες των επτά βασιλείων. Μεγάλωσε στο Red Keep οντά στον βασιλιά και τον κλειστό κύκλο του και είναι ταυτόχρονα μια ευγενική παρουσία με κοφτερό πολιτικό μυαλό.



Η Emma D’Arcy υποδύεται την Πριγκίπισσα Rhaenyra Targaryen. Το πρώτο παιδί του βασιλιά. Η καταγωγή της είναι από τη Valyria και έχει δικό της δράκο. Πολλοί θα έλεγαν ότι γεννήθηκε έχοντας τα πάντα, αλλά δεν γεννήθηκε άντρας.

Ο Matt Smith υποδύεται τον Πρίγκιπα Daemon Targaryen. Ο μικρός αδελφός του βασιλιά και διάδοχος του θρόνου, είναι ατρόμητος πολεμιστής με δικό του δράκο. Αλλά λένε ότι κάθε φορά που γεννιέται ένας Ταργκάρυεν οι θεοί στρίβουν ένα νόμισμα.

Ο Fabien Frankel υποδύεται τον Ser Criston Cole. Με καταγωγή από το Ντορν ο Ser Christon είναι γιος του φύλακα του Λόρδου του Blackhaven. Δεν έχει αξιώσεις σε γη ή τίτλους. Tο μόνο που έχει είναι η τιμή του και ο τρομερός χειρισμό του σπαθιού.

Μέσα από το Fire and Blood του Martin μαθαίνουμε ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του Viserys μπήκαν οι πρώτοι… σπόροι για τον εμφύλιο πόλεμο που ήρθε αρκετά αργότερα και είναι γνωστός ως ο χορός των δράκων. Πρωταγωνιστές σε αυτή τη μάχη ήταν τα παιδιά του. O Aegon Targaryen ο δεύτερος που τον διαδέχθηκε και η Rhaenyra Targaryen.

Δείτε την ροή ειδήσεων και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.