«H Ζωή σου όλη»: Η Χριστίνα Βίδου συναντά τον Papazó

Την Τρίτη 28 Απριλίου στις 00.30, η Χριστίνα Βίδου συναντά τον Papazó, κατά κόσμον Βασίλη Παπαζώτο, έναν καλλιτέχνη που ισορροπεί ανάμεσα σε δύο απαιτητικούς κόσμους -την ιατρική και τη μουσική- και μιλούν για τη Ζωή του Όλη.

Μεγαλωμένος σε οικογένεια γιατρών, από μικρός έβλεπε τους γονείς και τους παππούδες του να προσφέρουν φροντίδα και ανακούφιση στους ανθρώπους. Για εκείνον όμως, η έκφραση βρήκε και μια δεύτερη διέξοδο: τη μουσική. Σήμερα, δεν μπορεί να φανταστεί τον εαυτό του χωρίς καμία από τις δύο του ιδιότητες. Δεν διάλεξε έναν δρόμο, κράτησε και τους δύο.

Το κοινό τον γνώρισε μέσα από το viral project του «μπαλκονιού». Από το μπαλκόνι του παιδικού του δωματίου, με θέα τον Λυκαβηττό, επανασυστήνει γνωστά και αγαπημένα τραγούδια με έναν δικό του τρόπο. Όλα ξεκίνησαν αυθόρμητα το 2023, όταν, εμπνευσμένος από την ελληνική συμμετοχή της Eurovision, ανέβασε ένα βίντεο στα social. Από εκείνη τη στιγμή, το «μπαλκόνι» του έγινε ένα ψηφιακό σημείο συνάντησης για χιλιάδες ανθρώπους.

Στην πρώτη του μεγάλη συναυλία συγκέντρωσε 3.000 θεατές, ενώ παράλληλα ξεκίνησε την ειδικότητα του στην οφθαλμολογία σε νοσοκομείο. Ως ανεξάρτητος καλλιτέχνης, επιλέγει να στηρίζεται σε ένα «πυρηνικό» κοινό που τον ακολουθεί συνειδητά, μακριά από τη φθορά της στιγμιαίας δημοφιλίας και την εξάρτηση από τα social media. Μέσα από τη μουσική του, επιδιώκει να προσφέρει μια ανάσα στην έντονη καθημερινότητα: «Θέλω να είμαι αυτή η ανάσα, σε έναν κόσμο που δεν προλαβαίνει να σταματήσει».

Το ταξίδι του τον έχει φέρει δίπλα σε καλλιτέχνες που θαύμαζε από μικρός, όπως η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, ο Κωστής Μαραβέγιας και ο Γιάννης Πλούταρχος, ενώ με την Πέννυ Μπαλτατζή τον συνδέει πλέον μια στενή φιλία. Πρόσφατα, κυκλοφόρησε το ντουέτο «Διακοπές στη Σελήνη» με τον Μίλτο Πασχαλίδη, ο οποίος μιλά στην εκπομπή για το τι τον έκανε να τον ξεχωρίσει. Παράλληλα, η Ευρυδίκη αναφέρεται στον ρομαντισμό του, τονίζοντας πόσο απαραίτητος είναι στη σημερινή εποχή.

Από έναν αυθόρμητο πειραματισμό στο μπαλκόνι του, μέχρι μια πορεία με ουσία και συνέπεια, ο Papazó χαράζει τον δικό του δρόμο - έναν δρόμο όπου η επιστήμη και η τέχνη συνυπάρχουν, γιατί και τα δύο είναι αναπόσπαστα κομμάτια του εαυτού του.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

