«Fictional Selves»: Η αυτοβιογραφία του Κάιλ ΜακΛάχλαν

Ο Κάιλ ΜακΛάχλαν είναι έτοιμος να αφήσει τον κόσμο να δει μια διαφορετική πλευρά του. Ο βετεράνος ηθοποιός θα κυκλοφορήσει την αυτοβιογραφία του με τίτλο «Fictional Selves», στην οποία αφηγείται την ιστορία του με τα δικά του λόγια, ενώ παράλληλα κάνει μια αναδρομή στους εμβληματικούς του ρόλους σε έργα όπως Twin Peaks, Blue Velvet και Sex and the City.

Η επίσημη σύνοψη του βιβλίου υπόσχεται στους αναγνώστες μια «αστεία, συγκινητική και παιχνιδιάρικα αυτογνωσιακή» εικόνα στην ιστορική καριέρα του βραβευμένου με Χρυσή Σφαίρα ηθοποιού στο Χόλιγουντ, η οποία εκτείνεται σε περισσότερα από 40 χρόνια.

Kyle MacLachlanʼs memoir ‘FICTIONAL SELVES’ will release on October 6.



“Where does this guy—this Kyle MacLachlan—end and where do I begin? And is he even real? And, holy mackerel . . . am I?”



Buy here: https://t.co/Kr9WjRcSHj #ad pic.twitter.com/B8mlOpmvWz — Nexus Point News (@NexusPointNews) February 25, 2026

Τα απομνημονεύματά του θα καταγράφουν την καριέρα του από τότε που ο ηθοποιός ανακαλύφθηκε στη θεατρική σκηνή του Σιάτλ μέχρι τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία Dune του 1984, τη φιλία του με τον σκηνοθέτη Ντέιβιντ Λιντς και την τηλεοπτική του πορεία, η οποία περιλαμβάνει ρόλους, μεταξύ άλλων στις σειρές Desperate Housewives, Fallout και Portlandia.

Ο ΜακΛάχλαν εξήγησε στο People γιατί επέλεξε αυτή τη στιγμή για να μοιραστεί την ιστορία του. «Ξαφνικά συνειδητοποίησα ότι εργάζομαι στον κινηματογράφο και την τηλεόραση για πάνω από 40 χρόνια και πραγματικά με έκανε να νιώσω έντονα ενώ δούλευα στο podcast μου και έκανα συζητήσεις με νέους δημιουργούς» είπε. «Το βιβλίο είναι μια ευκαιρία να αναλογιστώ τους διαφορετικούς εαυτούς μου όλα αυτά τα χρόνια» συμπλήρωσε.

Ο ηθοποιός ανέφερε ότι «είναι σαφές ότι ο ρόλος για τον οποίο πιθανότατα θα τον θυμούνται είναι ο Ντέιλ Κούπερ στο Twin Peaks», αλλά θέλει οι θαυμαστές να γνωρίζουν ότι αυτή είναι «μόνο η μισή ιστορία».

Επιπλέον, στο βιβλίο «Fictional Selves», το οποίο θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο του 2026 περιγράφονται οι συνεργασίες του με τη Λόρα Ντερν, τον Ντένις Χόπερ, τον Άντονι Χόπκινς και πολλούς άλλους και γίνεται αναφορά σε «μαθήματα που αντλήθηκαν με δύσκολο τρόπο για τη φιλοδοξία, την αγάπη και την πατρότητα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.