Ο Χάρι Στάιλς σε διπλό ρόλο στο «Saturday Night Live»

Ο σταρ της ποπ μουσικής και ηθοποιός Χάρι Στάιλς πρόκειται να είναι ο παρουσιαστής και μουσικός ερμηνευτής στο σόου «Saturday Night Live» στις 14 Μαρτίου. «Λατρεύω τη Νέα Υόρκη. 14 Μαρτίου», έγραψε ο Στάιλς σε ανάρτησή του στο Instagram.
Η ανακοίνωση έχει ήδη συγκεντρώσει περισσότερα από 1,4 εκατομμύρια «likes». Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC επιβεβαίωσε έκτοτε την είδηση.
Ο πρώην τραγουδιστής των One Direction παρουσίασε και εμφανίστηκε τελευταία φορά στο σόου σκετς-κωμωδίας το 2019. Ο Χάρις Στάιλς αυτό το διάστημα προωθεί το καινούριο του άλμπουμ, Kiss All the Time. Disco, Occupationally, το οποίο έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις 6 Μαρτίου.
Ο σταρ ανέβηκε στο νούμερο ένα στο επίσημο UK Singles Chart μετά την κυκλοφορία του πρώτου του single μετά από τέσσερα χρόνια, Aperture, τον περασμένο μήνα. Ο Στάιλς ξεκίνησε τη σόλο καριέρα του αφότου ο ίδιος και τα άλλα μέλη των One Direction, Νάιαλ Χόραν, Λίαμ Πέιν και Λούις Τόμλινσον, έκαναν ένα διάλειμμα το 2016, σχεδόν ένα χρόνο μετά την αποχώρηση του Ζέιν Μάλικ.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.