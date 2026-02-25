Ο Χάρι Στάιλς σε διπλό ρόλο στο «Saturday Night Live»

Ο σταρ της ποπ μουσικής και ηθοποιός Χάρι Στάιλς πρόκειται να είναι ο παρουσιαστής και μουσικός ερμηνευτής στο σόου «Saturday Night Live» στις 14 Μαρτίου. «Λατρεύω τη Νέα Υόρκη. 14 Μαρτίου», έγραψε ο Στάιλς σε ανάρτησή του στο Instagram.

Η ανακοίνωση έχει ήδη συγκεντρώσει περισσότερα από 1,4 εκατομμύρια «likes». Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC επιβεβαίωσε έκτοτε την είδηση.

Ο πρώην τραγουδιστής των One Direction παρουσίασε και εμφανίστηκε τελευταία φορά στο σόου σκετς-κωμωδίας το 2019. Ο Χάρις Στάιλς αυτό το διάστημα προωθεί το καινούριο του άλμπουμ, Kiss All the Time. Disco, Occupationally, το οποίο έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις 6 Μαρτίου.

Ο σταρ ανέβηκε στο νούμερο ένα στο επίσημο UK Singles Chart μετά την κυκλοφορία του πρώτου του single μετά από τέσσερα χρόνια, Aperture, τον περασμένο μήνα. Ο Στάιλς ξεκίνησε τη σόλο καριέρα του αφότου ο ίδιος και τα άλλα μέλη των One Direction, Νάιαλ Χόραν, Λίαμ Πέιν και Λούις Τόμλινσον, έκαναν ένα διάλειμμα το 2016, σχεδόν ένα χρόνο μετά την αποχώρηση του Ζέιν Μάλικ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.