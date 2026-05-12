Ανοίγει απόψε η αυλαία του 70ού διαγωνισμού της Eurovision με τη διεξαγωγή του πρώτου ημιτελικού, όπου το ενδιαφέρον στρέφεται στη συμμετοχή της Ελλάδας. Η ελληνική αποστολή με τον Akyla θα εμφανιστεί τέταρτη στη σειρά, παρουσιάζοντας το «Ferto».

Ο πρώτος ημιτελικός θα μεταδοθεί απόψε στις 22:00 απευθείας από την ΕΡΤ1, ραδιοφωνικά από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103 7, το διεθνές κανάλι Κόσμος, τη Φωνή της Ελλάδας, καθώς και με υπηρεσίες προσβασιμότητας με πλήρη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική και χωρίς διακοπές για διαφημίσεις μέσα από το Eurovision Fan του Netflix.

Στο τιμόνι της παρουσίασης θα βρίσκονται οι έμπειροι Μαρία Κοζάκου και Γιώργος Καπουτζίδης.

Χθες πραγματοποιήθηκε η τελική πρόβα στη σκηνή της διοργάνωσης, με τη συμμετοχή να αποσπά θετικά σχόλια και να αφήνει ικανοποιημένους τους συντελεστές, οι οποίοι εμφανίζονται αισιόδοξοι ενόψει της αποψινής εμφάνισης.

Ο Akylas ξεδίπλωσε επί σκηνής την ιστορία του με την αισθητική του video game. Τα visuals και τα ρεαλιστικά props σε συνδυασμό με το πορτοκαλί και το μαύρο χρώμα αποτυπώνουν τη διαδρομή του ήρωα της ιστορίας από την έλλειψη στην επιτυχία.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που αποκαλύφθηκε ολοκληρωμένη η σκηνική παρουσία της Ελλάδας, με τη διαδικασία να είναι ανοιχτή στους δημοσιογράφους, προσφέροντας μια πλήρη εικόνα για το τι πρόκειται να παρακολουθήσει το κοινό.

Μαρία Κοζάκου και Γιώργος Καπουτζίδης για 10η φορά στον σχολιασμό της Eurovision

Το αγαπημένο δίδυμο της Eurovision επιστρέφει για δέκατη φορά στην ΕΡΤ. Η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης αναλαμβάνουν και φέτος τη μετάδοση του κορυφαίου μουσικού γεγονότος της Ευρώπης, μεταφέροντας στους τηλεθεατές της ΕΡΤ τον μοναδικό παλμό του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, που θα διεξαχθεί στη Βιέννη της Αυστρίας.

Ενημερωμένοι και απόλυτα «διαβασμένοι», με ξεχωριστά κείμενα και πληροφορίες για κάθε συμμετοχή και χώρα, αλλά και πάντα έτοιμοι να σχολιάσουν οτιδήποτε αναπάντεχο μπορεί να συμβεί live στη σκηνή της Eurovision, καταφέρνουν να συνδυάζουν την πληροφορία με την ψυχαγωγία με τον δικό τους μοναδικό τρόπο.

Guest star η Βίκυ Λέανδρος

Με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον θα διεξαχθεί σήμερα ο πρώτος ημιτελικός, καθώς η Ευρώπη θα υποδεχθεί ως guest star τη Βίκυ Λέανδρος, η οποία επιστρέφει στην αυστριακή πρωτεύουσα για να παρουσιάσει μια νέα διασκευή της διαχρονικής επιτυχίας «L’amour est bleu». Το τραγούδι είχε ερμηνεύσει για πρώτη φορά το 1967, όταν ήταν μόλις 15 ετών, αφήνοντας ιστορία στον διαγωνισμό.

