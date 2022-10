Eurovision 2023: Και η Βουλγαρία αποσύρεται από τον διαγωνισμό

Η Βουλγαρία ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό της Eurovision, που θα γίνει στο Λίβερπουλ της Αγγλίας την άνοιξη του 2023, λόγω του κόστους συμμετοχής.

Η Βουλγαρία είναι η τρίτη χώρα που αποσύρεται φέτος από τον διαγωνισμό , μετά το Μαυροβούνιο και τη Βόρεια Μακεδονία λόγω του κόστους ένταξης στη λίστα με τους διαγωνιζόμενους.

Bulgaria becomes latest country to pull out of Eurovision 2023 https://t.co/2loVWf1B1B