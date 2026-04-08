Ο Τζορτζ Κλούνεϊ, ο οποίος αποτελεί εδώ και καιρό έναν από τους πιο ένθερμους επικριτές του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) στο Χόλιγουντ, επιτέθηκε στον Αμερικανό πρόεδρο επειδή απείλησε να εξαφανίσει «έναν ολόκληρο πολιτισμό», εκτός εάν το Ιράν συμφωνούσε με τους όρους του για μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η οποία επιτεύχθηκε στη συνέχεια.

«Κάποιοι λένε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι εντάξει. Αλλά αν κάποιος λέει ότι θέλει να τερματίσει έναν πολιτισμό, αυτό είναι έγκλημα πολέμου», δήλωσε ο Κλούνεϊ την Τετάρτη στο Κούνεο της Ιταλίας, σύμφωνα με το ιταλικό ειδησεογραφικό πρακτορείο ANSA.

Ο ηθοποιός μιλούσε ενώπιον 3.000 μαθητών λυκείου σε μια ειδική εκδήλωση που διοργάνωσε το ίδρυμα Clooney Foundation for Justice. «Μπορείτε ακόμα να υποστηρίζετε τη συντηρητική άποψη, αλλά πρέπει να υπάρχει ένα όριο αξιοπρέπειας, και δεν πρέπει να το ξεπερνάμε», πρόσθεσε.

Μιλώντας ευρύτερα για την τρέχουσα εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, ο Κλούνεϊ εξέφρασε την ανησυχία του για τις πρόσφατες δηλώσεις του Τραμπ ότι εξετάζει το ενδεχόμενο αποχώρησης από το ΝΑΤΟ, αφού οι ευρωπαϊκές χώρες-μέλη της διατλαντικής συμμαχίας αρνήθηκαν να παρασυρθούν στον πόλεμο του Ιράν.

«Ανησυχώ για το ΝΑΤΟ», είπε ο Κλούνεϊ. «Έχει διασφαλίσει ότι η Ευρώπη, αλλά και ο υπόλοιπος κόσμος, είναι ασφαλείς. Η διάλυση ενός τέτοιου θεσμού με ανησυχεί. Πέρα από τα πολλά λάθη, πιστεύω ότι οι ΗΠΑ [μέσω του ΝΑΤΟ] έχουν κάνει επίσης πολλά εξαιρετικά πράγματα που άντεξαν στο χρόνο».

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, αναμένεται να συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο και τον Υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, την Τετάρτη, σε μια προσπάθεια να εξομαλυνθούν οι διαφορές τους.

Το Clooney Foundation for Justice, η ομάδα εκστρατείας για τα ανθρώπινα δικαιώματα που ιδρύθηκε από τον Τζορτζ και την Αμάλ Κλούνεϊ, δημιουργήθηκε το 2016 και σήμερα δραστηριοποιείται σε 40 χώρες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.