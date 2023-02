David Guetta: Ο διάσημος DJ «εκμεταλλεύτηκε» τον Eminem με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης – Δείτε video

Ο Ντέιβιντ Γκέτα είναι ένας ακόμη καλλιτέχνης που χρησιμοποίησε την τεχνητή νοημοσύνη (AI) κοινοποιώντας στιγμιότυπο για το πώς αξιοποίησε την αναπτυσσόμενη τεχνολογία για να αναπαράγει τα φωνητικά του Αμερικανού ράπερ Eminem σε ένα από τα τραγούδια του.

Ο Γάλλος DJ, μουσικός παραγωγός έκανε ανάρτηση στο Twitter με βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται να παίζει το τραγούδι με τίτλο «Emin-AI-em», όπως το ονόμασε, σε ένα από τα live set του.

Ο Ντέιβιντ Γκέτα ακούγεται να λέει «αυτός είναι ο μελλοντικός rave ήχος, γίνομαι φοβερός και υπόγειος» με μια φωνή που μοιάζει τρομερά πολύ με τη φωνή του αληθινού Eminem.

Let me introduce you to… Emin-AI-em 👀 pic.twitter.com/48prbMIBtv