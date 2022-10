Cara Delevingne: Μου είπαν να βγάλω το εσώρουχό μου για ένα σεμινάριο αυνανισμού

Η Κάρα Ντελεβίν θεωρούσε ότι δεν είναι σεμνότυφη ή τουλάχιστον έτσι πίστευε μέχρι που κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων ενός ντοκιμαντέρ του Hulu, το «Planet Sex», της είπαν να βγάλει τα εσώρουχά της για ένα σεμινάριο αυνανισμού, εξήγησε το μοντέλο κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο MIPCOM 2022 στις Κάννες της Γαλλίας.

«Πήγα μέσα νομίζοντας ότι θα ήταν μια αίθουσα διδασκαλίας και θα είχα ένα σημειωματάριο, και αντ' αυτού ήταν ένα ροζ, δερμάτινο στρώμα γυμναστικής στο πάτωμα, με έξι άτομα να λένε: "Λοιπόν, βγάλε το εσώρουχό σου. Αυτό είναι το λιπαντικό», θυμήθηκε η Ντελεβίν.

Η ίδια εξήγησε πως δεν είχε συνειδητοποιήσει πόσο σεμνότυφη ήταν μετά από αυτό το περιστατικό. Η σειρά ντοκιμαντέρ αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 29 Νοεμβρίου 2022.

Τόσο η εικόνα της, όσο και η συμπεριφορά της τον τελευταίο καιρό έχουν γίνει αντικείμενο συζήτησης στα social media, με τους περισσότερους από τους χρήστες να κάνουν λόγο για εθισμό στα ναρκωτικά και να ανησυχούν για την υγεία της.

«Έχει σοβαρό θέμα με τον εθισμό», «Γιατί δεν τη βοηθάει κάποιος;», «Είμαστε μαζί σου», είναι μόνο μερικά από τα σχόλια στο Twitter.

Η καριέρα της Κάρα Ντελεβίν απογειώθηκε αφότου εγκατέλειψε το σχολείο. Την «ανακάλυψε» η οικογενειακή φίλη Sarah Doukas, η οποία την έγραψε στο Storm Model Management.

🔴 LIVE @Caradelevingne on stage to showcase Planet Sex at #MIPCOM!#Cannes #CannesFrance #CotedAzurFrance pic.twitter.com/BD4flJnuDd