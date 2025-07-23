Big Brother: Τελευταία καθοριστική εβδομάδα στο σπίτι - Αγωνία, συγκίνηση και απρόβλεπτες αντιδράσεις (Βίντεο)

Τη δική τους αναδρομή έκαναν εχθές οι πέντε φιναλίστ του BIG BROTHER. Ο Γιώργος Αντωνιάδης, η Ζωή Ασουμανάκη, ο Νίκος Ζαφειράκης, η Θεοφανία Νικολαΐδη και ο Χρήστος Ντεντόπουλος θέλουν να απολαύσουν ιδιαίτερα την τελευταία εβδομάδα και έχουν αποφασίσει να μείνουν μακριά από εντάσεις και έριδες.

Οι αρχηγίες και οι ασυλίες αποτελούν παρελθόν και πρέπει πλέον οι συγκάτοικοι να λειτουργήσουν ομαδικά. Το μαγείρεμα αποτελεί ένα βασικό θέμα της καθημερινότητας και οι φιναλίστ κάνουν το πρόγραμμά τους, ώστε όλοι να είναι ευχαριστημένοι.

Κι ενώ βρισκόμαστε στην τελική ευθεία προς την ανάδειξη του νικητή και ο χρόνος μετράει αντίστροφα, κάποιες αφίξεις αναστατώνουν την καθημερινότητά τους. Ο Δημήτρης Μπίτζιος και η Μαίρη Χατζηπαύλου φθάνουν ανανεωμένοι στο σπίτι για να δουν τους φίλους τους. Πώς θα αντιδράσουν οι φιναλίστ στη φάρσα που τους έχει ετοιμάσει ο «πρόεδρος»;

Δεν είναι όμως οι μόνες αφίξεις στο σπίτι. Όταν η πόρτα ανοίγει ξανά, το κατώφλι περνάνε η Χριστίνα Παπαδέλλη και ο Ανδρέας Μπαρόλας. Πώς θα αντιδράσει ο Γιώργος Αντωνιάδης όταν ακούσει από τον φίλο του την ατάκα «θέλω να μιλήσουμε»;

