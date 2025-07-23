Πάμελα Άντερσον και Άμπερ Άμπερ Χερντ σε ένα ιδιαίτερο θεατρικό ντεμπούτο

Μια εκκεντρικό θεατρικό δρώμενο με queer ταυτότητα θα μονοπωλήσει το ενδιαφέρον του Berkshires καθώς το ιστορικό Williamstown Theatre Festival περνά σε νέα εποχή, υπό τη δημιουργική καθοδήγηση του τολμηρού θεατρικού συγγραφέα και παραγωγού Τζέρεμι Ο. Χάρις, γνωστού από το «Slave Play».

Το φετινό πρόγραμμα καλοκαιρινών παραστάσεων που επιμελείται ο «Slave Play» είναι κάθε άλλο παρά αναμενόμενο:

H Πάμελα Άντερσον, πρωταγωνιστεί με έναν ρόλο πρώην εταίρας που στοιχειώνεται από «το φάντασμα της παραφροσύνης» ενώ ένα γκρουπ «τοξικών» ομοφυλόφιλων εγκαθίσταται σε παραλία γυμναστών στην Οαχάκα.

Ολα αυτά ενώ το κοινό θα απολαύσει ακόμη και καλλιτεχνικό πατινάζ επί σκηνής, με τραγούδια της Ντόνα Σάμερ.

Το φεστιβάλ, που διαρκεί έως τις 3 Αυγούστου, προσφέρει ένα εκρηκτικό πρόγραμμα θεαμάτων που μπορεί να βιώσει κανείς είτε επιλέγοντας μεμονωμένες παραστάσεις είτε συμμετέχοντας σε μία από τις τρεις θεατρικές «εκδρομές» – εντατικά τριήμερα ή τετραήμερα για φανατικούς θεατρόφιλους. Οι παραστάσεις παρουσιάζονται σε τέσσερις διαφορετικούς χώρους: δύο κανονικές σκηνές, ένα μικρό πειραματικό θέατρο σε εμπορικό κέντρο και ένα παγοδρόμιο δίπλα σε νεκροταφείο, συνθέτοντας ένα ιδιότυπο, καθηλωτικό πανόραμα παραστατικών τεχνών.

Παράλληλα, η πρεμιέρα του δικού του νέου έργου, στο πλαίσιο των θεατρικών αυτών παραγωγών, σηματοδοτεί και τη θεατρική επιστροφή της Άμπερ Χερντ, που εγκαινιάζει, όπως δηλώνει η ίδια, τη «θεατρική της περίοδο».

Στο δυναμικό του φεστιβάλ βρίσκονται αρκετά φρέσκα πρόσωπα από τον αμερικανικό κινηματογράφο και τηλεόραση, όπως ο Νίκολας Αλεξάντερ Τσάβες («The Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story»), η Γουίτνεϊ Πικ («Gossip Girl»).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.