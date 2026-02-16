Πρεμιέρα κάνει το «Beat My Guest» σήμερα, Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, στις 18.30, στον ΣΚΑΪ. Το ξεχωριστό, μουσικό game show θα μας κρατάει συντροφιά καθημερινά, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, το απόγευμα, με κεφάτες homemade συναυλίες και απολαυστικό σχόλιο από τις «Λέρες» του bwinΣΠΟΡ FM 94.6, Γιώργο Μαραθιανό και Νικόλα Ακτύπη.

Με αφορμή την πρεμιέρα του «Beat My Guest», το σχολιαστικό δίδυμο φιλοξενήθηκε σήμερα το πρωί, από τους «Αταίριαστους», Γιάννη Ντσούνο και Χρήστο Κούτρα. Καθώς οι ραδιοφωνικές «Λέρες» είναι γνωστές για τις ιδιαιτέρες μουσικές επιλογές της εκπομπής τους, το ενημερωτικό δίδυμο του ΣΚΑΪ τους υποδέχτηκε με την κατάλληλη μουσική υπόκρουση και διάθεση για πείραγμα.

Για το νέο τους εγχείρημα ο Γιώργος Μαραθιανός σχολίασε χιουμοριστικά:

«Ξεκινάει σήμερα το “Beat My Guest” είναι ένα παιχνίδι που κάνουμε μία ακόμα πρωτοπορία, είμαστε παρουσιαστές χωρίς να εμφανιζόμαστε!»

Ενώ ο Νικόλας Ακτύπης, συνεχίζοντας σε ίδιο ύφος, σχολίασε πως αυτό ισχύει για την ώρα γιατί: «Απαιτήσαμε κάποια στιγμή να συμμετέχουμε και ως παίκτες!»

Στη συνέχεια ο Νικόλας Ακτύπης εξήγησε τη διαδικασία του παιχνιδιού:

«Μαζεύεται μία παρέα πέντε ατόμων, ανθρώπων οι οποίοι μέχρι την προηγούμενη μέρα ήταν άγνωστοι μεταξύ τους και καθημερινά πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι και κάνουν αυτό που κάνουμε όλοι μας κάποια στιγμή, καραόκε πάρτι. Ανάλογα με τη φωνή, την ερμηνεία και τη σκηνική του παρουσία κρίνεται ο καθένας. Έχουμε αυτή την τριπλή βαθμολογία που γίνεται κάθε μέρα σε κάθε επεισόδιο, αλλά υπάρχει κι ένα φοβερό twist διότι στην τελευταία εκπομπή υπάρχουν και οι bonus βαθμοί!»

