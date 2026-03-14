Δύο μαχητικά αεροσκάφη F-16D της 330 Μοίρας απογειώνονται στις 14 Οκτωβρίου 2004, στις 14:07 από την 111 Πτέρυγα Μάχης της Νέας Αγχιάλου για εκπαιδευτική πτήση στο Αιγαίο. Κατέπεσαν λίγο αργότερα.
To «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» συνάντησε τον πατέρα ενός εκ των 4 αδικοχαμένων ιπταμένων που ζει στον Βόλο. Στην πλατεία που είναι αφιερωμένη στον γιο του, ο άτυχος πατέρας ξετύλιξε το νήμα της τραγωδίας, που παρακολούθησε με κομμένη την ανάσα η τοπική κοινωνία και ολόκληρη η Ελλάδα.
Η κάμερα της εκπομπής και ο δημοσιογράφος Μάριος Γιαννόπουλος ανέβηκαν και στο μνημείο που βρίσκεται στην κορυφή που συνετρίβησαν τα αεροσκάφη.
