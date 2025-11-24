Τζίμι Κλιφ: Πέθανε ο θρύλος της ρέγκε σε ηλικία 81 ετών

Ο Τζίμι Κλιφ, ένας από τους πιο γνωστούς και αγαπημένους εκπροσώπους της μουσικής ρέγκε, πέθανε σε ηλικία 81 ετών. Από τη δεκαετία του 1960, ήταν σταρ και βοήθησε να γίνει γνωστή η μουσική της Τζαμάικα σε όλο τον κόσμο με επιτυχίες όπως τα «Wonderful World», «Beautiful People» και «You Can Get It If You Really Want».

Ο πρωταγωνιστικός του ρόλος ως οπλισμένου επαναστάτη στην αστυνομική ταινία του 1972 «The Harder They Come» αποτελεί ορόσημο για τον τζαμαϊκανό κινηματογράφο και θεωρείται η ταινία που έφερε τη ρέγκε στην Αμερική. Η σύζυγος του Κλιφ, Latifa Chambers, ανακοίνωσε τον θάνατό του μέσω μιας δήλωσης στο Instagram.

«Με βαθιά θλίψη σας ανακοινώνω ότι ο σύζυγός μου έφυγε από τη ζωή λόγω επιληπτικής κρίσης, έπειτα από πνευμονία», έγραψε η ίδια. «Είμαι ευγνώμων στην οικογένειά του, τους φίλους του, τους συναδέλφους καλλιτέχνες και τους συνεργάτες του που μοιράστηκαν μαζί του το ταξίδι της ζωής του. Προς όλους τους θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο, να ξέρετε ότι η υποστήριξή σας ήταν η δύναμή του καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του. Τζίμι, αγαπημένε μου, αναπαύσου εν ειρήνη. Θα ακολουθήσω τις επιθυμίες σου».

Γεννημένος ως James Chambers το 1944, ο Κλιφ μεγάλωσε ως το όγδοο από εννέα παιδιά, σε μια ιδιαίτερα φτωχή οικογένεια. Ευλογημένος με μια γλυκιά, μελωδική φωνή, άρχισε να τραγουδάει στην τοπική εκκλησία του σε ηλικία έξι ετών. Μέχρι τα 14 του, είχε μετακομίσει στο Κίνγκστον και υιοθέτησε το επώνυμο «Κλιφ» για να εκφράσει τα ύψη που σκόπευε να φτάσει. Ηχογράφησε αρκετά singles πριν κατακτήσει την κορυφή των τζαμαϊκανών charts με τη δική του σύνθεση, «Hurricane Hattie».

Το 1965, μετακόμισε στο Λονδίνο για να συνεργαστεί με την Island Records - που αργότερα έγινε η δισκογραφική εταιρεία του Bob Marley - αλλά οι προσπάθειες της εταιρείας να κάνει τον ήχο του πιο αποδεκτό από το ροκ κοινό -αρχικά- δεν στέφθηκε από επιτυχία.

Τελικά, γνώρισε μεγάλη επιτυχία με το single του 1969, «Wonderful World, Beautiful People», ένα χαρούμενο, αισιόδοξο ύμνο, και το πιο πολιτικά φορτισμένο «Vietnam», το οποίο ο Bob Dylan χαρακτήρισε ως «το καλύτερο τραγούδι διαμαρτυρίας που γράφτηκε ποτέ».

Οι στίχοι του τραγουδιού αφηγούνται την ιστορία ενός νεαρού στρατιώτη που γράφει από τον πόλεμο, υποσχόμενος στη μητέρα του ότι θα γυρίσει σύντομα στο σπίτι, αλλά την επόμενη μέρα εκείνη λαμβάνει ένα τηλεγράφημα που την ενημερώνει για το θάνατό του.

Ο Τζίμι Κλιφ έγινε διεθνής σταρ με το «The Harder They Come», που γράφτηκε ειδικά για την ομώνυμη ταινία, στην οποία υποδύθηκε τον Ivan Martin, έναν νεαρό που προσπαθεί να εισχωρήσει στη διεφθαρμένη μουσική βιομηχανία της Τζαμάικα. «Η ταινία άνοιξε τις πόρτες για την Τζαμάικα», είχε δηλώσει ο ίδιος. «Έλεγε: ‘’Από εδώ προέρχεται αυτή η μουσική’’».

Ο καλλιτέχνης συνέβαλε με τέσσερα τραγούδια στο soundtrack, συμπεριλαμβανομένου του γκόσπελ ύμνου, «Many Rivers To Cross», που αντανακλούσε τα πρώτα του βήματα ως αγωνιζόμενος καλλιτέχνης στο Ηνωμένο Βασίλειο. «Ήμουν ακόμα έφηβος», θυμήθηκε αργότερα. «Ήμουν γεμάτος ζήλο: θα τα καταφέρω, θα φτάσω εκεί πάνω με τους Beatles και τους Stones. Έκανα περιοδείες σε κλαμπ, χωρίς να καταφέρνω να ξεχωρίσω. Αγωνιζόμουν με τη δουλειά, τη ζωή, την ταυτότητά μου. Δεν μπορούσα να βρω τη θέση μου. Η απογοήτευση τροφοδότησε το τραγούδι».

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980, συνεργάστηκε με τους Rolling Stones στο άλμπουμ τους «Dirty Work» και επέστρεψε στα αμερικανικά charts το 1993 με τη διασκευή του «I Can See Clearly Now», από το soundtrack της ταινίας «Cool Runnings». Άλλες ηχογραφήσεις του περιλαμβάνουν τα βραβευμένα με Grammy άλμπουμ, «Cliff Hanger» (1985) και «Rebirth» (2012).

