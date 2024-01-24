Τρεις μέρες. Τρία Stages. Η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση όπως δεν την έχουμε ξαναδεί.

Κεντρική Σκηνή χωρίς καθίσματα; Φουαγέ χωρίς λευκά μάρμαρα; Τσιτάτα στις τουαλέτες; Πολύχρωμα chill-out rooms; Το STEGI.RADIO Takeover θα μας κάνει να αναρωτηθούμε πού βρισκόμαστε, ακούγοντας μουσικές που ίσως δεν είχαμε φανταστεί να σαρώνουν το κτίριο της Συγγρού, από αργά το απόγευμα έως τις πρώτες πρωινές ώρες.

Θρυλικοί καλλιτέχνες από το εξωτερικό, μουσικοί της νέας ελληνικής σκηνής, καταξιωμένα συγκροτήματα, παραγωγοί και DJs της νέας γενιάς μετατρέπουν τη Στέγη για τρεις μέρες, από αργά το απόγευμα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, σε έναν ζωντανό πομπό, με το πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα του STEGI.RADIO να ζωντανεύει το κτίριο όσο ποτέ ξανά.

Η Helena Hauff και ο Lee Gamble, o Alessandro Cortini, η AFRODEUTSCHE και οι Plaid, o Shackleton, ο Laraaji και ο Pink Siifu συναντούν τους Selofan, τη Nalyssa Green, το Παιδί Τραύμα, τον Poor J’Darr, την Ayshel, τη Miss Trouli, τους Right Clique και τον Veslemes, σε τρεις βραδιές ηχητικής πανδαισίας, όπου η techno και η experimental bass συνυπάρχουν με το synthwave, το tribal με τo χιπ χοπ και η ambient με τη world music.

Veslemes

Προσκαλώντας πάνω από 30 καλλιτέχνες και καλλιτέχνιδες, το STEGI.RADIO μεταμορφώνει τους χώρους της Στέγης με τρόπους απροσδόκητους: η Κεντρική Σκηνή μετατρέπεται σε club space όπου θα ξεδιπλωθούν η σαρωτική techno ενέργεια της Helena Hauff, η εγκεφαλική IDM των Plaid, οι techno πολυρυθμίες της AFRODEUTSCHE, η μελαγχολική ποπ από τη Nalyssa Green και τα κινηματογραφικά ηχοτοπία του Alessandro Cortini, πρώην κιμπορντίστα των Nine Inch Nails. Στη Μικρή Σκηνή, το μοναδικό live show από το Παιδί Τραύμα συναντά την αβανγκάρντ φολκ των Širom και τα «πειραγμένα» παραδοσιακά της Anna Vs June, ενώ ο Εκθεσιακός Χώρος -1 γίνεται ένα underground venue που θα γεμίσει από το χιπ χοπ του Pink Siifu, των Αθηναίων Right Clique και των σπουδαίων ονομάτων της γυναικείας ραπ σκηνής XAΡΑ & EXPE, καθώς και από τους bass techno ήχους της Upsammy και του TSVI.

Alessandro Cortini

Helena Hauff ©Daniel Feistenauer

Το τριήμερο πλαισιώνεται από προβολές σπάνιων ταινιών, συζητήσεις μεταξύ του Black Athena και του Κώστα Μαρωνίτη, καθώς και του Mamorinos Sebgo με την Ειρήνη Αντωναράκου, concept room όπως το Meditation Stage του Laraaji και της Arji OceAnanda και live broadcast από τους παραγωγούς του STEGI.RADIO.

Phelimuncasi ©Olivier Jourdain

Οι επιμελητές του STEGI.RADIO Takeover αναφέρουν: «Παρουσιάζοντας DJ sets, ζωντανές περφόρμανς, συνεντεύξεις και εκπομπές, κινηματογραφικές προβολές και concept stages, το STEGI.RADIO τιμά την περιπετειώδη προσέγγιση της μουσικής μέσα από την επιμέλεια ενός προγράμματος που γεφυρώνει διαφορετικά είδη και γενιές· την αφοσίωση στη δραστήρια νέα ελληνική μουσική σκηνή· αλλά και την ποικιλομορφία ήχων, θεμάτων και πεδίων που συναντιούνται σε μια εξαιρετικά πλούσια, απροσδόκητη και επίκαιρη αφήγηση. Αυτή η φιλοσοφία θα επεκταθεί σε όλους τους χώρους της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, μέσα από ένα πλήθος ηχητικών εκπλήξεων και παρεμβάσεων, που θα μετατρέψουν την Κεντρική Σκηνή σε κλαμπ, θα φυτέψουν στον Εκθεσιακό Χώρο εκρηκτικές συναυλίες και live electronics και θα προτείνουν αισθητικές αλλαγές τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του κτιρίου. Φέρνοντας κοντά πολλούς διαφορετικούς καλλιτέχνες και καλλιτέχνιδες –ανάμεσά τους την Helena Hauff, τη Nalyssa Green, τους Animistic Beliefs και τους Prison Religion–, το STEGI.RADIO προσκαλεί το κοινό να ακροαστεί, να χορέψει και να συμμετάσχει ενεργά σε μια τριήμερη εκστατική γιορτή, ανακαλύπτοντας ένα πλήθος δράσεων που αψηφούν τα είδη».

Μουσική που δεν σταματά για ώρες, οι σκηνές της Στέγης αγνώριστες και απρόσμενες συναντήσεις καλλιτεχνών: αυτά περιλαμβάνει το STEGI.RADIO Takeover, που υπόσχεται να χαραχτεί στη μουσική μας μνήμη. Τρεις νύχτες στην καρδιά του χειμώνα, που παρακινούν τη συλλογική ευφορία, με οδηγό τη μουσική απ’ άκρη σ’ άκρη της Στέγης.

Nalyssa Green

ΗΜΕΡΑ 1 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου

Κεντρική Σκηνή

20:00 – 21:45 | ZonetoZone

21:45 – 22:45 | Selofan

23:00 – 00:30 | Helena Hauff

00:30 – 02:00 | Lee Gamble (DJ set)

02:00 – 03:00 | Animistic Beliefs (Hybrid DJ set)

Μικρή Σκηνή

21:00 – 22:00 | Širom

22:15 – 23:00 | Anna Vs June

23:15 – 00:15 | Veslemes

00:30 – 01:00 | ΤΑΙΝΙΑ | “Signs of Empire” των Black Audio Film Collective

01:00 – 01:30 | ΤΑΙΝΙΑ | “Images of Nationality” των Black Audio Film Collective

01:30 – 02:30 | ΤΑΙΝΙΑ | “Handsworth Songs” των Black Audio Film Collective

Εκθεσιακός Χώρος

20:00 – 21:30 | Retrograde Days

21:30 – 22:00 | Right Clique

22:00 – 23:00 | Pink Siifu x Turich Benjy

23:00 – 23:45 | ΧΑΡΑ Χ ΕΧPE

00:00 – 01:30 | Pink.wav

01:30 – 03:00 | Upsammy

Φουαγιέ 4ου ορόφου

20:00 – 21:00 | Ο Mamorinos Sebgo συνομιλεί με την Ειρήνη Αντωναράκου

21:00 – 22:00 | Ο Black Athena συνομιλεί με τον Κώστα Μαρωνίτη

22:00 – 03:00 | Entropia Records

Pink Siifu, Turich Benjy ©Divina Gracia

ΗΜΕΡΑ 2 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σάββατο 3 Φεβρουαρίου

Κεντρική Σκηνή

20:00 – 21:45 | Veil

21:45 – 22:45 | Nalyssa Green

23:00 – 00:00 | Plaid

00:15 – 01:00 | Phelimuncasi

01:00 – 03:00 | AFRODEUTSCHE

Μικρή Σκηνή

20:00 – 20:45 | Charbel Haber

21:00 – 22:00 | Heith

22:15 – 23:45 | Παιδί Τραύμα

00:00 – 01:00 | ΤΑΙΝΙΑ | “Answering the Sun” του Rainer Kohlberger

01:00 – 02:15 | ΤΑΙΝΙΑ | “The Atrocity Exhibition” του Jonathan Weiss

02:15 – 02:45 | ΤΑΙΝΙΑ | “The Electric Kiss” του Rainer Kohlberger

Εκθεσιακός Χώρος

20:00 – 21:00 | Miss Trouli

21:00 – 22:00 | Ice_Eyes

22:15 – 23:00 | Prison Religion

23:15 – 00:30 | Poor J’Darr

00:30 – 01:45 | TSVI

01:45 – 03:00 | Ayshel

Φουαγιέ 4ου ορόφου

20:00 – 21:00 | STEGI.RADIO

21:00 – 03:00 | BUILTONSOIL

Galaxy Studio

12:00 – 13:00 | Laughter Meditation Playshop με τον Laraaji και την Arji OceAnanda

Plaid

ΗΜΕΡΑ 3 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Κυριακή 4 Φεβρουαρίου

Κεντρική Σκηνή

20:00 – 20:45 | Valentina Magaletti & Nidia

21:00 – 22:00 | Scotch Rolex & Shackleton

22:15 – 23:00 | Ο Alessandro Cortini παρουσιάζει το Nati Infiniti με τον Marco Ciceri

Εκθεσιακός Χώρος

18:00 – 19:00 | Μάριος Βισβίκης

19:00 – 20:00 | Laraaji & Arji OceAnanda

Nidia ©Marta Pina

Αναλυτικός προγραμματισμός

1η ΜΕΡΑ

Η πρώτη μέρα του Takeover αποτελεί ένα εκρηκτικό αμάλγαμα σύγχρονων ηλεκτρονικών ήχων.

Στην Κεντρική Σκηνή, η βασίλισσα της electro/EBM Helena Hauff συναντά τον bass αλχημιστή Lee Gamble και τους tribal ήχους των Animistic Beliefs. Προηγείται η ζωντανή εμφάνιση των Selofan, αγνών εκφραστών του αθηναϊκού synthwave, αλλά και το DJ set του δυναμικού funky γυναικείου ντουέτου ZonetoZone, το οποίο ανοίγει τη βραδιά.

Στη Μικρή Σκηνή, η αβανγκάρντ φολκ των Širom ξεδιπλώνεται πλάι στα «πειραγμένα» παραδοσιακά της Anna Vs June και στην electro του Veslemes.

Στον Εκθεσιακό Χώρο -1, η θερμοκρασία ανεβαίνει κατακόρυφα με την εγκεφαλική ραπ των Right Clique από την Αθήνα και τη δυναμική R&B/χιπ χοπ των ΧΑΡΑ & EXPE, τους χιπ χοπ ήχους του πολυγραφότατου MC Pink Siifu, την «πειραγμένη» χορευτική μουσική της Upsammy, τους γρήγορους ρυθμούς της Ελληνίδας DJ Pink.wav και τις εκλεκτικές αβανγκάρντ και synth επιλογές της Retrograde Days.

Στο Φουαγιέ του 4ου ορόφου, ο Mamorinos Sebgo συζητά με την Ειρήνη Αντωναράκου για θέματα ένταξης και εκπαίδευσης προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα, o Black Athena συνομιλεί με τον Κώστα Μαρωνίτη για την κουλτούρα του ποδοσφαίρου και οι Entropia Records «ντύνουν» τον χώρο με το ζωντανό ραδιοφωνικό τους broadcast.

Τέλος, στη Μικρή Σκηνή προβάλλονται οι ταινίες “Signs of Empire”, “Images of Nationality” και “Handsworth Songs” των Black Audio Film Collective, σπάνια καλλιτεχνικά ντοκουμέντα για την αποικιοκρατία, τον ρατσισμό και τη μαύρη κουλτούρα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

ZonetoZone

2η ΜΕΡΑ

Στη δεύτερη μέρα του Takeover, η μελαγχολία και η εγκεφαλικότητα συναντούν την οργή και την εκρηκτικότητα.

Η Κεντρική Σκηνή γεμίζει με τις πολυρυθμικές συνθέσεις της AFRODEUTSCHE, το αριστοτεχνικό πάντρεμα gqom και χιπ χοπ από το νοτιοαφρικανικό τρίο των Phelimuncasi και την ιδιοφυή IDM των εμβληματικών Plaid της Warp Records. Η βραδιά ανοίγει με το εκλεκτικό DJ set της Veil και τη μελαγχολική ποπ της Nalyssa Green.

Στη Μικρή Σκηνή, νοσταλγικοί synth ήχοι από το Παιδί Τραύμα συναντιούνται με την τελετουργική ηλεκτροακουστική ambient του Heith και με τον Charbel Haber.

Ο Εκθεσιακός Χώρος -1 φιλοξενεί ένα πειραματικό και ξέφρενο club night. Τα hardcore live electronics των Prison Religion, ο ανερχόμενος Poor J’Darr και τα «σπασμένα» beats των Ice_Eyes παραδίδουν τη σκυτάλη στους άγριους ρυθμούς κρουστών του TSVI. Η Miss Trouli ανοίγει τη βραδιά με ένα αισθησιακό, καλογυαλισμένο DJ set και η Ayshel την κλείνει με τον χαρακτηριστικό βαρύ techno ήχο της.

Το Φουαγιέ του 4ου ορόφου φιλοξενεί το live ραδιοφωνικό broadcast των νεαρών παραγωγών BUILTONSOIL.

Τέλος, στη Μικρή Σκηνή προβάλλονται οι πειραματικές ταινίες “Answering the Sun” και “The Electric Kiss” του Rainer Kohlberger, καθώς και η μοναδική κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου του J. G. Ballard, “The Atrocity Exhibition”, από τον Jonathan Weiss, ενώ το Galaxy Studio μετατρέπεται σε retreat θεραπευτικής γιόγκα με τον Laraaji, θρυλικό δημιουργό της ambient, και την Arji OceAnanda.

Charbel Haber

3η ΜΕΡΑ

Η τρίτη μέρα του Takeover κινείται σε βαθιά και τελετουργικά πειραματικά μονοπάτια.

Ο Εκθεσιακός Χώρος -1 φιλοξενεί μία από τις εξαιρετικά σπάνιες ζωντανές εμφανίσεις του θρυλικού πολυοργανίστα και new age συνθέτη Laraaji, μαζί με την Arji OceAnanda. Το stage ανοίγει ο Μάριος Βισβίκης με γαλήνιες, θεραπευτικές ambient επιλογές.

Στην Κεντρική Σκηνή, η πειραματική και περιζήτητη ντράμερ Valentina Magaletti παρουσιάζει το μοναδικό της live show μαζί με την πρωτοπόρο της πορτογαλικής experimental dance, Nidia, οι Shackleton και Scotch Rolex ξεδιπλώνουν τις μπάσες, τελετουργικές πολυρυθμίες του πρότζεκτ τους, ενώ ο πρώην κιμπορντίστας των Nine Inch Nails, Alessandro Cortini, καθηλώνει με τα σαρωτικά κινηματογραφικά του ηχοτοπία.

Valentina Magaletti ©Louise Mason

Συντελεστές

Concept: Αφροδίτη Παναγιωτάκου

Artistic Direction: Voltnoi & Quetempo (STEGI.RADIO), Άκης Χοντάσης

Επικεφαλής Παραγωγής: Βασίλης Παναγιωτακόπουλος

Οργάνωση Παραγωγής: Άκης Χοντάσης, Δήμητρα Χατζηχαραλάμπους

Εκτέλεση Παραγωγής: Μαριανότα Γιαννάκη, Δανάη Γιαννακοπούλου, Ιουλία Σταμούλη, Μαριάννα Αντζουλάτου, Φαίη Μινωπέτρου-Κασιμάτη

Set Design: Λουκάς Μπάκας, Voltnoi Brege

Τεχνικός Διευθυντής: Αντώνης Κόκκορης

Αναπληρωτής Τεχνικός Διευθυντής: Γιάννης Ντόβας

Μια παραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Τα εισιτήρια για την πρώτη και τη δεύτερη ημέρα του STEGI.RADIO Takeover είναι ημερήσια. Διασφαλίζουν την είσοδο στο κτίριο της Στέγης και ισχύουν για όλες τις επιμέρους εκδηλώσεις της κάθε ημέρας, βάσει της διαθεσιμότητας.

Καθώς οι χωρητικότητες των αιθουσών διαφέρουν μεταξύ τους, η είσοδος στις επιμέρους εκδηλώσεις θα πραγματοποιείται με σειρά προτεραιότητας και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα της κάθε αίθουσας τη στιγμή της προσέλευσης.

Ημέρα 1η:

Κανονικό: 12 € προπώληση – 15 € στην πόρτα

Μειωμένο: Φίλος Στέγης, Συνοδός ΑμεΑ 10 €, Ανεργίας, ΑμεΑ 5 € προπώληση

Φίλος Στέγης: 12 € στην πόρτα

Ημέρα 2η

Σε όλους τους χώρους της Στέγης:

Κανονικό: 12 € προπώληση – 15 € στην πόρτα

Μειωμένο: Φίλος Στέγης, Συνοδός ΑμεΑ 10 €, Ανεργίας, ΑμεΑ 5 € προπώληση

Φίλος Στέγης: 12 € στην πόρτα

Galaxy Studio:

Είσοδος ελεύθερη. Απαραίτητη η προκράτηση θέσης. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Ημέρα 3η:

Εκθεσιακός Χώρος -1:

Κανονικό: 8 € προπώληση – 10 € στην πόρτα

Μειωμένο: Φίλος Στέγης, Συνοδός ΑμεΑ 7 €, Ανεργίας, ΑμεΑ 5 €

Φίλος Στέγης: 8 € στην πόρτα

Κεντρική Σκηνή:

Κανονικό: 10 € προπώληση – 12 € στην πόρτα

Μειωμένο: Φίλος Στέγης 8 €, Συνοδός ΑμεΑ 7 €, Ανεργίας, ΑμεΑ 5 €

Φίλος Στέγης: 10 € στην πόρτα

Προπώληση:

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Η υπηρεσία digital ticket / print@home είναι διαθέσιμη για τις online αγορές εισιτηρίων. Ανοίξτε το pdf στη smart συσκευή σας, εναλλακτικά αποθηκεύστε το εισιτήριό σας στο android ή IOS wallet σας ή τυπώστε το και μπείτε απευθείας στην αίθουσα.

ΓΡΑΜΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

2111981784

ΓΡΑΜΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ

2130178200

ΓΡΑΜΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΑμεΑ

2130178036 και infotickets@onassis.org

ΕΚΔΟΤΗΡΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ (Συγγρού 107)

Τα ταμεία της Στέγης λειτουργούν μόνο τις ημέρες των παραστάσεων

Πληροφορίες

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Συγγρού 107

2 – 4 Φεβρουαρίου 2024

Παρασκευή – Σάββατο 20:00 – 03:00, Κυριακή 18:00 – 23:00

Σε όλους τους χώρους της Στέγης

Την Παρασκευή 2 και το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου οι πόρτες ανοίγουν στις 19:00, ενώ την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου στις 17:30.

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα και τους καλλιτέχνες εδώ

