«Θησαυροί Φιλελληνικής Ζωγραφικής» από τη Συλλογή του Ιδρύματος Αντώνιος Ε. Κομνηνός στο Τελλόγλειο

Με την έκθεση «Θησαυροί Φιλελληνικής Ζωγραφικής» από τη Συλλογή του Ιδρύματος Αντώνιος Ε. Κομνηνός, ολοκληρώνει το Τελλόγλειο Ίδρυμα τον κύκλο των εορτασμών των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση.

Η έκθεση, μετά παρουσίασή της στο Μουσείο Μπενάκη, στην Αθήνα, εγκαινιάζεται στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022 από την υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη.

Τα έργα που θα παρουσιαστούν προέρχονται από τη Συλλογή του Ιδρύματος Αντώνιος Ε. Κομνηνός και είναι πίνακες ζωγραφικής φιλοτεχνημένοι από Ευρωπαίους ζωγράφους που συνδέθηκαν με το Φιλελληνικό κίνημα.

Πρόκειται για μια μοναδική συλλογή, αφενός διότι στους δημιουργούς συγκαταλέγονται επιφανείς Ευρωπαίοι ζωγράφοι όπως οι Ιταλοί L. Lipparini, C. Dell'Acqua, F. Agricola, οι Γερμανοί Peter von Hess, J.C. Perlberg, L. Lange, C. Rottmann, οι 'Αγγλοι D. Dighton, E. Lear, G.P. Reinagle, οι Γάλλοι A.M. Colin, P. Bonirote, o Δανός M.C.W. Rørbye. αφετέρου, διότι οι παραστάσεις αγγίζουν όλες τις πτυχές του Φιλελληνισμού, την αρχαιολατρεία των καλλιεργημένων Ευρωπαίων, τη συμπαράσταση του Χριστιανικού κόσμου, τη συμπάθεια τωναπανταχού φιλελευθέρων.

Η έκθεση, την επιμέλεια της οποίας υπογράφει η Φανή-Μαρία Τσιγκάκου, πλαισιώνεται από εικονογραφημένη δίγλωσση έκδοση (ελληνικά-αγγλικά), που θα είναι διαθέσιμη στο Τελλόγλειο (Αγίου Δημητρίου 159Α), στο Μικρό Τελλόγλειο (Καρ. Ντηλ. 32) και στο e-shop του Ιδρύματος.

Διάρκεια έκθεσης: 22.09.2022-29.01.2023.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

