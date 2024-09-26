Το βρετανικό συγκρότημα The Cure έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το πρώτο του νέο τραγούδι εδώ και 16 χρόνια, το σινγκλ "Alone", με τα μέλη του να επιβεβαιώνουν ότι το πολυαναμενόμενο άλμπουμ θα κυκλοφορήσει την 1η Νοεμβρίου.

Το τραγούδι, διάρκειας σχεδόν 7 λεπτών, είναι το πρώτο κομμάτι από το "Songs of a Lost World", το 14ο κατά σειρά άλμπουμ των The Cure. Το τελευταίο τους, με τίτλο "4:13 Dream", κυκλοφόρησε το 2008.

Ακούστε το νέο τραγούδι των Cure:

Το συγκρότημα είχε δώσει μια πρώτη γεύση από τα τραγούδια που απαρτίζουν το νέο άλμπουμ του κατά τη διάρκεια της περιοδείας του "Shows Of A Lost World", ξεκινώντας τις συναυλίες του με το "Alone".

«Είναι το κομμάτι που ξεκλείδωσε τον δίσκο. Από τη στιγμή που ηχογραφήσαμε αυτό το μουσικό κομμάτι γνώριζα ότι ήταν το εναρκτήριο τραγούδι και ένιωσα ότι ολόκληρο το άλμπουμ φαίνεται ξεκάθαρα», δήλωσε σε μια ανακοίνωση ο φροντμαν του συγκροτήματος Ρόμπερτ Σμιθ.

Η ανάρτηση των Cure στο Instagram:

«Προσπαθούσα σκληρά για κάποιο καιρό να βρω τον σωστό στίχο με τον οποίο θα ξεκινούσε το σωστό εναρκτήριο κομμάτι, δουλεύοντας την απλή ιδέα του «είμαι μόνος», έχοντας πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μου αυτό το βασανιστικό αίσθημα ότι γνώριζα ήδη ποιος θα έπρεπε να είναι ο εναρκτήριος στίχος».

Ο Σμιθ πρόσθεσε ότι είχε θυμηθεί το ποίημα Dregs του Έρνεστ Ντάουσον, αφότου ολοκλήρωσε την ηχογράφηση «και αυτή ήταν η στιγμή που κατάλαβα ότι το τραγούδι και το άλμπουμ ήταν αληθινά».

Το "Alone" ξεκινά με μία ορχηστρική εισαγωγή, διάρκειας άνω των τριών λεπτών, προτού ο Σμιθ ξεκινήσει να τραγουδά.

Η βρετανική μουσική έκδοση NME χαρακτήρισε το τραγούδι «επικό και γεμάτο συναίσθημα», ενώ η βρετανική εφημερίδα Guardian το περιέγραψε ως «μεγαλοπρεπώς τυλιγμένο στη μελαγχολία και την απόγνωση», βαθμολογώντας το με 4 στα 5 αστέρια.

