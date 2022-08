Πέθανε ο συνεργάτης του Κιούμπρικ και ηθοποιός Λέον Βιτάλι

Ο Λέον Βιτάλι, συνεργάτης του σκηνοθέτη Στάνλεϊ Κούμπρικ πέθανε σε ηλικία 74 ετών.

Το επίσημο κανάλι του σκηνοθέτη στο Twitter ανέφερε σε ένα tweet: «Με μεγάλη θλίψη πρέπει να σας πούμε ότι ο βασικός στυλοβάτης ενός τεράστιου αριθμού ταινιών του Κιούμπρικ, ο Λέον Βιτάλι, απεβίωσε χθες το βράδυ. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά του και όλους όσοι τον γνώρισαν και τον αγάπησαν».

It is with the greatest of sadness that we have to tell you that the mainstay of a vast number of Kubrick's films, Leon Vitali, passed away peacefully last night. Our thoughts are with his family and all that new and loved him.

26 July 1948 - 20 August 2022 pic.twitter.com/uE0Q1KvQi1