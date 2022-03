Μετά από μία τόσο περίεργη χρονιά και με την κινηματογραφική βιομηχανία να αλλάζει διαρκώς μορφές, το concept των βραβείων Όσκαρ δεν μπορεί να παραμείνει το ίδιο. Πριν από περίπου ένα μήνα, ανακοινώθηκαν οι φετινές υποψηφιότητες. Όπως ήταν φυσικό, για άλλη μία φορά η Ακαδημία προκάλεσε τις αντιδράσεις του κοινού με τα πολλά και διαφορετικά snubs. Τι συμβαίνει όμως από εδώ και πέρα;

Η 94η απονομή των βραβείων Όσκαρ θα γίνει στις 27 Μαρτίου



Όλα τα φαβορί μέχρι στιγμής δείχνουν προς την κατεύθυνση του Netflix. Για το βραβείο της Καλύτερης Ταινίας αλλά και Καλύτερης Σκηνοθεσίας, τα “στοιχήματα” ποντάρονται πάνω στο Power of the Dog της Jane Campion. Βέβαια, αξίζει να αναφερθεί πως αν τελικά συμβεί αυτό, η Jane Campion θα είναι η μόλις τρίτη γυναίκα σκηνοθέτρια που θα έχει κερδίσει το συγκεκριμένο βραβείο στην ιστορία των Όσκαρ.

Κι ενώ το Power of the Dog είναι υποψήφιο σε 12 κατηγορίες, από πίσω του βρίσκεται το Dune του Denis Villeneuve με 10 υποψηφιότητες. Πρόκειται για επίσης μία ταινία που συγκέντρωσε διθυραμβικές κριτικές στην κυκλοφορία της και ήταν πλέον σίγουρο πως θα αναγνωριστεί με τον ίδιο τρόπο από την Ακαδημία. Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για τη φετινή απονομή. Υπάρχουν αρκετά φαβορί, αλλά και outsiders που μπορούν να ανατρέψουν το παιχνίδι ανά πάσα στιγμή.

Κάποια βραβεία δεν θα απονεμηθούν live



Aυτή ήταν μία απόφαση της Ακαδημίας που φαίνεται να ενόχλησε το κοινό. Τα Όσκαρ ανέκαθεν αποτελούσαν ένα τεράστιο event στο οποίο όλοι είχαν την ευκαιρία να λάμψουν και κανείς δεν παραπονέθηκε για τη μεγάλη διάρκειά τους. Φέτος, όμως, χάριν συντομίας, τα 8 βραβεία για το Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους, Μοντάζ, Makeup και Hairstyling, Animated Ταινία Μικρού Μήκους, Original Score, Σχεδιασμός Παραγωγής, Ήχος και Live-Action μικρού μήκους θα απονεμηθούν “εκτός αέρα”, προτού ξεκινήσει η επίσημη απονομή.

Η πορεία προς την αλλαγή



Τα Όσκαρ είναι τοποθετημένα στην καρδιά της βιομηχανίας του Hollywood, και για πολλά χρόνια εκπροσωπούσαν μόνο αυτή. Ωστόσο, μετά τη νίκη του Parasite αλλά και του Nomadland τα τελευταία χρόνια, η Ακαδημία φαίνεται να δείχνει κάποια μικρά αλλά σημαντικά βήματα βελτίωσης. Φέτος, οι υποψηφιότητες ταινιών όπως το Flee, το Drive My Car και το The Worst Person in the World αποτελούν προσπάθειες για συμπεριληπτικότητα που ελπίζουμε να μεγεθυνθούν μέσα στα επόμενα χρόνια

