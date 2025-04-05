Νέο ακόμα εντυπωσιακό εύρημα από τη Πομπηία έρχεται στο φως. Πρόκειται για δύο αγάλματα σε φυσικό μέγεθος που βρέθηκαν άθικτα, σκαλισμένα στον τοίχο ενός τάφου στην Νεκρόπολη της Πόρτα Σάρνο, έξω από τα τείχη της αρχαίας πόλης.

Η ποιότητα του σκαλίσματος και το αρχαϊκό στυλ χρονολογούν τα αγάλματα - μία γυναικεία και μία ανδρική μορφή - στην ύστερη περίοδο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Τα μοναδικά αρχαία γλυπτά φωτογράφισε και ανέβασε στο Instagram o Alfio Giannotti και αμέσως έκαναν τον γύρο του κόσμου.

Οι αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι η γυναίκα μπορεί να ήταν ιέρεια της Δήμητρας, κάτι που υποδηλώνεται από τα σκαλισμένα κοσμήματα και τα θρησκευτικά σύμβολα στο άγαλμά της.

Οσο για την ανδρική μορφή πλάι της, οι επιστήμονες δεν έχουν καταλήξει για τον ταυτότητα και τον ρόλο του.

Αν και αρχικά τα δύο αγάλματα θεωρήθηκε ότι απεικονίζουν ένα παντρεμένο ζευγάρι, οι ειδικοί θεωρούν πως ο άνδρας θα μπορούσε επίσης να είναι γιος της γυναίκας ή απλώς μια άλλη εξέχουσα προσωπικότητα της εποχής.

Τα γλυπτά τώρα συντηρούνται και θα εκτεθούν στο κοινό από τις 16 Απριλίου, στην ειδική έκθεση "Being a woman in ancient Pompeii".

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.