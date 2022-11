«Life of the Gods»: Έκθεση στο Met για την τέχνη των Μάγια - Δείτε φωτογραφίες και video

Το μουσείο οργάνωσε την έκθεση σε επτά τμήματα: Δημιουργίες, Ημέρα, Νύχτα, Βροχή, Καλαμπόκι, Γνώση και Προστάτες Θεοί

Η πρώτη μεγάλη έκθεση την τελευταία δεκαετία στις ΗΠΑ για την τέχνη των Μάγια εγκαινιάστηκε πριν λίγες μέρες στο Metropolitan Museum of Art της Νέας Υόρκης. Στη «Life of the Gods» παρουσιάζονται μεγάλα και μικρά γλυπτά που καταγράφουν τις ιστορίες και τα στάδια στη ζωή των θεοτήτων των Μάγια την Κλασική Περίοδο (250 με 900 μ.Χ.).

Η έκθεση περιλαμβάνει μια ταινία στην οποία καταγράφεται μια σημαντική από θρησκευτική άποψη τελετή, ο «Χορός των Μακάο». Οι απαρχές του ανάγονται στη Σάντα Κρους, στην επαρχία Βεραπάς της Γουατεμάλας: νεαρά μέλη της κοινότητας, φορούν περίτεχνα άλικα ενδύματα και μάσκες με γαμψά ράμφη, μιμούμενα την όψη του παπαγάλου μακάο. Σύμφωνα με το μουσείο, ο χορός απεικονίζει «την προέλευση των κοινωνικών θεσμών και το σκεπτικό για θρησκευτικές τελετές, αφιερωμένες στις θεότητες της γης και των βουνών».

Η έκθεση ολοκληρώνεται στις 2 Απριλίου 2023.

Πηγή: skai.gr

