Λέξεις και Σκέψεις: Η Miranda July καταλαμβάνει τη Στέγη στις 30 Απριλίου

Σκηνοθέτρια, συγγραφέας, εικαστικός, περφόρμερ και μια από τις πιο τολμηρές φωνές της εποχής μας. Με αφορμή το νέο της μυθιστόρημα, με τίτλο "All Fours" («Στα τέσσερα»), η Μιράντα Τζουλάι έρχεται από το Λος Άντζελες στη Στέγη και μας προκαλεί να ξανασκεφτούμε τον θεσμό του γάμου και της οικογένειας.

Η Μιράντα Τζουλάι δημιουργεί έργα που αψηφούν τις κατηγοριοποιήσεις και υιοθετούν πολλαπλά μέσα έκφρασης, από τον κινηματογράφο και τη λογοτεχνία έως τις εικαστικές τέχνες και την περφόρμανς. Πολλά από αυτά έχουν φιλοξενηθεί στο MoMA, το Μουσείο Guggenheim και την Μπιενάλε του Whitney. Διάλεξε το επώνυμο July από έναν μυθιστορηματικό χαρακτήρα όταν ήταν 15 χρονών και στα 20 το υιοθέτησε επίσημα.

Το εμβληματικό New Yorker έχει γράψει γι’ αυτήν: «Η Μιράντα Τζουλάι είναι εξαιρετική στην πλοκή. Οι ιστορίες εμφανίζονται μπροστά της σαν δώρο από τους θεούς και το μόνο που έχει να κάνει εκείνη είναι να τις ξετυλίξει». Στη δεκαετία του 1990 πειραματίστηκε στο πλαίσιο της riot grrrl σκηνής με διάφορα πρότζεκτ στα πεδία του θεάτρου, της περφόρμανς και του κινηματογράφου, συμμετέχοντας σε ανεξάρτητα φεστιβάλ και εναλλακτικούς χώρους τέχνης. Στον χώρο της λογοτεχνίας, έχει αποδείξει το χάρισμα και την ικανότητά της να αποτυπώνει –άλλοτε με χιούμορ και άλλοτε με ευαισθησία– όσα συζητούνται εντός και εκτός διαδικτύου στη ζωή μας.

Στα βιβλία της, όπως το "No One Belongs Here More Than You" (2007), μια συλλογή διηγημάτων που απέσπασε ενθουσιώδεις κριτικές, και το πρώτο της μυθιστόρημα, "The First Bad Man" (2015), εξερευνά διάφορα θέματα, όπως είναι η μοναξιά, η αποξένωση και η ανθρώπινη ανάγκη για σύνδεση. Ανεξάρτητα από το μέσο και το είδος που κάθε φορά επιλέγει, η φωνή της παραμένει πάντα εκλεπτυσμένη και βαθιά ανθρώπινη.

Στη Στέγη έρχεται για να παρουσιάσει ένα μέρος του κινηματογραφικού της έργου, καθώς και το τελευταίο της μυθιστόρημα, "All Fours" («Στα Τέσσερα», 2024). Πρόκειται για μια ωδή στην αγάπη σε όλες τις μορφές της, που έχει κυρίαρχη θέση στις συζητήσεις των Αμερικανίδων οι οποίες έχουν περάσει πλέον στο ηλικιακό φάσμα των 40+, αλλά παράλληλα βιώνουν επιθυμίες χωρίς ηλικιακούς φραγμούς.

Μετά τη συζήτηση, θα προβληθεί στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης η ταινία μεγάλου μήκους "Me and You and Everyone We Know" (2005) σε σκηνοθεσία της Μιράντα Τζουλάι. Μια ασυνήθιστη ιστορία μιας ομάδας συνηθισμένων ανθρώπων. Η ταινία απέσπασε το Ειδικό Βραβείο Επιτροπής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance (2005) και το Βραβείο Χρυσής Κάμερας στο Φεστιβάλ Καννών (2005).

Παράλληλα, η Στέγη θα γεμίσει με «Μιράντες» – οθόνες που θα προβάλουν art video της Μιράντα Τζουλάι σε λούπα. Μια Μιράντα συνομιλεί με αγνώστους στον δημόσιο χώρο. Μια τρίτη κάνει διαλείμματα χορού όσο γράφει το μυθιστόρημά της, "All Fours", ενώ μια άλλη αγοράζει πολύτιμους λίθους και κοσμήματα στο Λος Άντζελες. Γυρισμένα με το κινητό της, από την ίδια, από φίλους ή ακόμη και από αγνώστους, τα περισσότερα αναρτημένα στο Instagram και για μία βραδιά στα φουαγιέ της Στέγης. Τα καλλιτεχνικά βίντεο της Μιράντα Τζουλάι συνθέτουν ένα πρόγραμμα ταινιών μικρού μήκους και πειραματισμών που πλαισιώνει τη συζήτηση και προεκτείνει τη συνάντηση του αθηναϊκού κοινού με την ίδια και τον καλλιτεχνικό της κόσμο.

Το μυθιστόρημα “All Fours” κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια, σε μετάφραση από τα αγγλικά της Νατάσας Σίδερη, με τον τίτλο «Στα Τέσσερα». Την ημέρα της εκδήλωσης, στο φουαγιέ της Στέγης, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να αποκτήσει συλλεκτικά, υπογεγραμμένα αντίτυπα του βιβλίου.

Η διάθεση θα γίνει με σειρά προτεραιότητας, μέχρι εξαντλήσεως των αντιτύπων.

Πρόγραμμα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

20:30 | Συζήτηση με την Αφροδίτη Παναγιωτάκου, Καλλιτεχνική Διευθύντρια Ιδρύματος Ωνάση & Προβολή ταινίας μικρού μήκους | Moon (2019), 1΄39΄΄

Γυρίστηκε με το κινητό της στη διάρκεια πτήσης της από το Λος Άντζελες, την πόλη όπου μένει, προς το Μπέρκλι, την πόλη απ’ όπου κατάγεται. Την ανέβασε στο Instagram όταν προσγειώθηκε.

22:00 | Προβολή ταινίας μετά τη συζήτηση | "Me and You and Everyone We Know" (2005), 95΄ | Ελεύθερη είσοδος με προκράτηση θέσης εδώ.

Ένας μοναχικός πωλητής παπουτσιών και μια εκκεντρική καλλιτέχνιδα περφόρμανς πασχίζουν να συνδεθούν, σε αυτή τη μοναδική ματιά στη σύγχρονη ζωή.

ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΙ

Σε λούπα 18:30 – 00:00 | Είσοδος ελεύθερη

ΦΟΥΑΓΙΕ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

"Dances" (2021)

Διαλείμματα χορού που έκανε ενόσω έγραφε το μυθιστόρημά της, “All Fours”. Το ανέβασε στο Instagram.

"Some Dances" (2023, 2020)

Διαλείμματα χορού που έκανε ενόσω έγραφε το μυθιστόρημά της, “All Fours”. Το ανέβασε στο Instagram.

"Dances" (2022)

Κι άλλα χορευτικά διαλείμματα. Αυτά είναι πολύ επηρεασμένα από τα ρούχα που φορά και τη μουσική. Είναι σε καλή διάθεση. Το ανέβασε στο Instagram.

ΦΟΥΑΓΙΕ 1ου

"Stand Up Comedy" (2013), 5΄56΄΄

Αυτό είναι το στούντιό της. Ήθελε να δει τι θα μπορούσε να κάνει εκεί, χρησιμοποιώντας το με έναν διαφορετικό τρόπο. Δουλεύει σε αυτό εδώ και είκοσι χρόνια, κυρίως γράφοντας.

"Gem Show" (2023), 4΄33΄΄

Ήθελε να δει αν θα μπορούσε να συνεργαστεί με κάποιον άγνωστο που θα συναντούσε σε δημόσιο χώρο. Το δοκίμασε σε μια εμπορική έκθεση για πολύτιμους λίθους και κοσμήματα στο Λος Άντζελες. Το ανέβασε στο Instagram. Προβολή με ακουστικά.

"Poly Estate Sale" (2021), 8΄33΄΄

Άλλη μια σκηνή που σκαρφίστηκε πριν συναντήσει μια φίλη, στην περίπτωση αυτή την Angela Trimbur. Αυτοσχεδίασαν και προσπάθησαν να ενσωματώσουν τους ξένους που βρέθηκαν σε μια δημόσια εκδήλωση, μια πώληση ακινήτων. Το ανέβασε στο Instagram. Προβολή με ακουστικά.

ΦΟΥΑΓΙΕ 2ου

"Atlanta" (1996), 10΄

Η πρώτη της ταινία. Δανείστηκε τη βιντεοκάμερα από έναν φίλο. Εκείνο το καλοκαίρι, έκανε πολύ ζέστη στο διαμέρισμά της, οπότε το θέμα ήταν αυτά τα δύο κοστούμια τα οποία θα μπορούσε να φορέσει στον καύσωνα. Προβολή με ακουστικά

"The Amateurist" (1998), 14΄

Η δεύτερη ταινία της. Προσπάθησε να μοιάζει γερασμένη, γεμίζοντας τις ρυτίδες της με μαύρο eyeliner, ενώ τα σκουλαρίκια της είναι απλώς κάτι μαύροι χάρτινοι κύκλοι. Προβολή με ακουστικά.

Πληροφορίες

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Συγγρού 107

Κεντρική Σκηνή

Πέμπτη 30 Απριλίου 2026, 20:30

Εισιτήρια για τη συζήτηση θα βρείτε εδώ .Η συζήτηση θα διεξαχθεί στα αγγλικά, με ταυτόχρονη διερμηνεία στα ελληνικά και στην ελληνική νοηματική γλώσσα.

*Οι προβολές μικρού μήκους είναι με ελεύθερη είσοδο.

*Η προβολή της ταινίας "Me and You and Everyone We Know" (2005) είναι με ελεύθερη είσοδο, αλλά με απαραίτητη την προκράτηση θέσης εδώ.

Φωτογραφία:© Elizabeth Wienberg

Πηγή: skai.gr

