Συνέδριο για τον Προσκυνηματικό και Εναλλακτικό Τουρισμό στην Αιτωλοακαρνανία θα πραγματοποιηθεί στις 5 και 6 Ιουλίου στο Αγρίνιο. Αντικείμενο του Συνεδρίου, το οποίο διοργανώνει η Ένωση Ξενοδόχων Αιτωλοακαρνανίας και τελεί υπό την αιγίδα του ΕΟΤ, είναι η τουριστική προβολή του νομού και η αξιοποίηση των αναπτυξιακών “εργαλείων” που διαθέτει, και στόχος του να αναδείξει τον φυσικό πλούτο αλλά και την πνευματική και θρησκευτική κληρονομιά του τόπου.

Όπως αναφέρεται σχετικά «ο πολιτιστικός και θρησκευτικός τουρισμός ως επιλογή ειδικών ενδιαφερόντων (special interest) είναι το πιο σημαντικό παρακλάδι εναλλακτικού τουρισμού (alternative tourism) που ταιριάζει απολύτως στην Αιτωλοακαρνανία, δεδομένων των εγγενών αδυναμιών της για μαζική και πολυπληθή φιλοξενία επισκεπτών. Πολλές μορφές εναλλακτικού τουρισμού μάλιστα,είναι πιο αποδοτικές για τις τοπικές κοινωνίες, καλύτερα κατανεμημένες στο χρόνο, περισσότερο ανθεκτικές στις διεθνείς οικονομικές συγκυρίες και φυσικά συμβατές με το περιβάλλον, αφού δεν υφίσταται ο τόπος την περιβαλλοντική επιβάρυνση που προκαλεί ο μαζικός τουρισμός».

Συνδιοργανωτές του Συνεδρίου είναι: Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας, Ιερά Μητρόπολη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, ο Δήμος Αγρινίου, ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, ο Δήμος Ναυπακτίας, ο Δήμος Αμφιλοχίας, ο Δήμος Θέρμου, ο Δήμος Ξηρομέρου, ο Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας και ο Σύλλογος Αιτωλοακαρνάνων Δημοσιογράφων.

Πηγή: skai.gr

