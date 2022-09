Jethro Tull: Τα 10 καλύτερα τραγούδια στην καριέρα τους ενόψει των εμφανίσεών τους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Οι Jethro Tull, έχοντας γράψει χρυσές σελίδες στην ιστορία της rock μουσικής, αποτελούν σημείο αναφοράς σε κάθε ζωντανή εμφάνισή τους στη χώρα μας.

Την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου, οι θρυλικοί Jethro Tull θα εμφανιστούν στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών 2022, ενώ την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου ο Ian Anderson και η παρέα του θα δώσουν το παρόν στο Θέατρο Βράχων - Μελίνα Μερκούρη στα πλαίσια του Φεστιβάλ "Στη Σκιά των Βράχων 2022", σε δύο μοναδικές εμφανίσεις που θα θυμόμαστε για αρκετό καιρό.



Όπως και στις προηγούμενες επισκέψεις τους στην Ελλάδα, έτσι και τώρα, θα μας χαρίσουν όλες τις εμβληματικές επιτυχίες τους που τόσο πολύ αγαπήσαμε.

Ας δούμε μαζί δέκα από αυτές στην παρακάτω λίστα.

10. Nothing Is Easy (1969)

9. Farm On The Freeway (1987)

8. Budapest (1987)

7. The Zealot Gene (2022)

6. A New Day Yesterday (1969)

5. Songs From The Wood (1977)

4. A Christmas Song (1969)

3. Cross-Eyed Mary (1971)

2. Locomotive Breath (1971)

1. Aqualung (1971)

Την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών και την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Βράχων - Μελίνα Μερκούρη θα υποδεχτούμε ένα από τα μεγαλύτερα και πιο επιδραστικά συγκροτήματα όλων των εποχών.



Να είστε όλοι εκεί!



