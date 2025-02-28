Το αγαλματίδιο (όπως φαίνεται στην εικόνα πιο κάτω) με τατουάζ στο Μουσείο Καλών Τεχνών της Βοστώνης έχει ύψος μισό μέτρο. Φτιαγμένο από papier-mâché, ο τίτλος του είναι «Θωρηκτό Kate» και είναι ένα σημαντικό κομμάτι της αμερικανικής λαϊκής τέχνης.

Αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος που καθιστά το γλυπτό σημαντικό. Είναι τα τατουάζ.

Το γλυπτό, μια παλιά και κιτρινισμένη φιγούρα, ένα ιδιωτικής ετικέτας εργαλείο μάρκετινγκ που δημιουργήθηκε αρχικά για κατασκευαστή ιατρικών αξεσουάρ από τη Φιλαδέλφεια, όπως επιγονατίδες και κάλτσες συμπίεσης. Το μόνο αξιοσημείωτο είναι ότι το αγαλματίδιο βασίζεται στο «The Greek Slave» του Hiram Powers, αναμφισβήτητα το πιο διάσημο από όλα τα αμερικανικά γλυπτά.

Το «The Greek Slave» ήταν το πρώτο αμερικανικό γλυπτό σε φυσικό μέγεθος που εκτέθηκε δημόσια και απεικόνιζε μια εντελώς γυμνή γυναικεία φιγούρα. Δύο εκδοχές του γλυπτού περιόδευαν στις ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες από το 1847 έως το 1851. Προκάλεσε διαμάχη, όχι μόνο λόγω της γυμνότητας, στην οποία ο Powers προσέδωσε μια ηθική στιλπνότητα, αλλά και επειδή το θέμα του, που παραπέμπει στον ελληνικό αγώνα για ανεξαρτησία τη δεκαετία του 1820, έγινε αναπόφευκτα αντικείμενο διαμάχης στους κόλπους τις αμερικανικής κοινωνίας. Ως αποτέλεσμα, το «The Greek Slave» διείσδυσε γρήγορα στη λαϊκή κουλτούρα. Εκδοχές του κόσμησαν από τενεκεδάκια μασώμενου καπνού (chewing tobacco tins) μέχρι βιτρίνες μαγαζιών.

Ωστόσο, τα τατουάζ, που δεν ήταν κάτι το συνηθισμένο, εφαρμόστηκαν στο «Battleship Kate» από τον August "Cap" Coleman, τον πιο διάσημο καλλιτέχνη τατουάζ στην ιστορία των ΗΠΑ.

Ο Coleman κάλυψε το κορμί της Kate με ένα εντυπωσιακό ρεπερτόριο από απλές, τολμηρά σχεδιασμένες εικόνες σε πράσινο, κόκκινο και κίτρινο χρώμα. Τα τυχαία μοτίβα που φαίνονται περιλαμβάνουν ένα θωρηκτό (ξεκινά από το στομάχι της), αετούς, έναν ελέφαντα, άγκυρες, σταυρούς, λουλούδια, σημαίες, άλογα, έναν παπαγάλο, ένα φίδι, ένα κρανίο και μια γοργόνα. Υπάρχει ακόμη και μια εικόνα του Popeye the Sailor, του χαρακτήρα κινουμένων σχεδίων που έκανε την πρώτη του εμφάνιση το 1929.

Γεννημένος κοντά στο Σινσινάτι, ο Coleman ήταν γιος ενός καλλιτέχνη τατουάζ που εργαζόταν σε καρναβάλια. Ο Coleman ήταν γνωστός ως «η Ανθρώπινη Πινακοθήκη», γιατί το σώμα του ήταν καλυμμένο με τατουάζ. Τελικά, εγκαταστάθηκε στο Νόρφολκ, όπου δημιούργησε το δικό του «τατουατζίδικο».

Ο Coleman δεν είχε ποτέ έλλειψη πελατολογίου, επειδή το Νόρφολκ είχε γίνει ένα σημαντικό ναυτικό λιμάνι μετά το ξέσπασμα του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, έτσι στρατιώτες και ναύτες των ΗΠΑ περνούσαν πάντα και έκαναν στάση στο «τατουατζίδικό» του.

Για ένα διάστημα, αυτό το αγαλματίδιο, το οποίο θεωρούνταν χαμένο έως ότου εμφανίστηκε σε δημοπρασία το 2014, κοσμούσε το παράθυρο του σαλονιού του Coleman που έβλεπε στο δρόμο. Το ονόμασε «Θωρηκτό Kate of Sands Street» από το όνομα μιας διαβόητης εργάτριας του σεξ. Η πελατεία του θα αναγνώριζε την αναφορά: «Kate», της οποίας το πραγματικό όνομα ήταν Marion Reiss, δούλευε πάνω-κάτω στη Sands Street στο Μπρούκλιν. Ήταν γνωστή για τα τατουάζ της από το κεφάλι μέχρι τα νύχια και για το ότι είχε πελάτες ναυτικούς.

Πέθανε στα 29. Δεν ξέρω τίποτα άλλο γι' αυτήν. Αλλά μου αρέσει που τη θυμούνται, και την τιμούν μέσω του ταραχώδους φόρου τιμής που της απέδωσε ο Coleman.

Πηγή: skai.gr

