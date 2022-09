Ενθουσιασμός στου συλλέκτες τέχνης – Σε δημοπρασία για πρώτη φορά 3 έργα του Willem de Kooning

Τρεις πίνακες από τη συλλογή των κληρονόμων του αφηρημένου εξπρεσιονιστή ζωγράφου Willem de Kooning θα κάνουν ντεμπούτο τους σε δημοπρασία σύγχρονης τέχνης τον Νοέμβριο, στη Νέα Υόρκη.

Τα τρία έργα μεγάλης κλίμακας, τα οποία ο Ολλανδο -Αμερικανός ζωγράφος δημιούργησε μεταξύ της δεκαετίας του 1960 και του 1980, αναμένεται να πωληθούν 50 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με εκτιμήσεις του οίκου Sotheby's που διοργανώνει τη δημοπρασία.

Το έργο Montauk II (1969), πίνακας σε μπλε, πράσινες και λευκές αποχρώσεις, ένας από τους πέντε γνωστούς πίνακες της ομώνυμης σειράς που δημιουργήθηκαν την ίδια χρονιά, εκτιμάται ότι θα αποκτηθεί από συλλέκτη που θα καταβάλει έως και 15 εκατομμύρια δολάρια.

Ένας άλλος άτιτλος πίνακας που κατασκευάστηκε το 1979 υπολογίζεται ότι θα πωληθεί 30 έως 40 εκατομμύρια δολάρια. Το τρίτο έργο, «The Hat Upstairs (1987)», με κόκκινες και πορτοκαλί πινελιές σε λευκή βάση, παρουσιάζεται για πρώτη φορά δημόσια και η τιμή του εκτιμάται στα 8-12 εκατομμύρια δολάρια.

