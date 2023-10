Έντγκαρ Άλλαν Πόε: Ο συγγραφέας που ανέδειξε το μυστήριο στη λογοτεχνία Πολιτισμός 11:42, 07.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

66

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο Έντγκαρ Άλλαν Πόε ήταν ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς συγγραφείς της λογοτεχνίας τρόμου, αλλά και ο κύριος εκπρόσωπος του αμερικανικού ρομαντισμού