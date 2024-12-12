«Αρχειοθήκη Καρούσου: Πίσω στο Μέλλον» - Εκθεση στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Μια εξαιρετική έκθεση που παρουσιάζει τα αδημοσίευτα σχέδια του διάσημου Έλληνα καλλιτέχνη, Γιάννη Καρούσου, πρόκειται να εγκαινιαστεί στο καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.

Όπως ενημερώνει ανακοίνωση του μουσείου, η Αρχειοθήκη Καρούσου παρουσιάζει το έργο του Γιάννη Καρούσου στο Καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου από τις 15 Δεκεμβρίου έως τις 5 Ιανουαρίου 2025, προσφέροντας μια καθηλωτική εμπειρία για τον επισκέπτη, μέσω της επαυξημένης πραγματικότητας.

Η έκθεση προσφέρει στον επισκέπτη διαδραστική επαφή με τις δημιουργίες του ζωγράφου που έφερε την αναγέννηση στην Ορθόδοξη μνημειακή τέχνη του 20ού αιώνα. Γνωστός για τις μνημειώδεις τοιχογραφίες του, που κοσμούν το εσωτερικό των δύο μεγαλύτερων ναών της Ελλάδας, το έργο του Καρούσου χαρακτηρίζεται από τις καινοτόμες συνθέσεις και τη ζωγραφική του πρωτοπορία.

Σύμφωνα με την ίδια αναλοίνωση, η έκθεση παρουσιάζει τα σχέδια των πιο σημαντικών τοιχογραφικών συνόλων του καλλιτέχνη, παρέχοντας τη μοναδική ευκαιρία στον επισκέπτη να βιώσει μια καθηλωτική εμπειρία καθώς, μέσω της επαυξημένης πραγματικότητας, οι τοιχογραφίες ζωντανεύουν και προκαλούν δέος. Αυτή η πρωτοποριακή προσέγγιση επιτρέπει τη βαθύτερη γνώση της καλλιτεχνικής κληρονομιάς του Καρούσου και της διαρκούς επίδρασής της στη σύγχρονη Ορθόδοξη μνημειακή τέχνη.

Σχετικά με τον Γιάννη Καρούσο

Ο Γιάννης Καρούσος ήταν ένας οραματιστής καλλιτέχνης του οποίου η τέχνη συνεχίζει να εμπνέει και να γοητεύει το κοινό σε όλο τον κόσμο. Οι μνημειακές τοιχογραφίες του, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των υπερμεγέθων ναών του Αγίου Παντελεήμονα της οδού Αχαρνών στην Αθήνα και του Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα, θεωρούνται αριστουργήματα της σύγχρονης ορθόδοξης μνημειακής τέχνης. Η Αρχειοθήκη Καρούσου, επιχειρώντας στη διατήρηση και την προώθηση της κληρονομιάς του καλλιτέχνη, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση του καλλιτεχνικού του οράματος.

Η είσοδος για το Καφέ είναι ελεύθερη. Η επιμέλεια της έκθεσης είναι της Κατερίνας Καρούσου, προέδρου Αρχειοθήκης Καρούσου (www.karoussosarchives.com).

