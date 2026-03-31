Borderline Festival 2026: Tο μακροβιότερο μουσικό φεστιβάλ της Στέγης επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Onassis Ready

Δεκαπέντε χρόνια μετά την πρώτη του εκδοχή, το Borderline 2026 της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει τα όρια του τι μπορεί να είναι ένα φεστιβάλ σύγχρονης μουσικής: το πώς ακούγεται, πώς βιώνεται και πώς καταλαμβάνει τον χώρο και το σώμα. Στις 3 και 4 Απριλίου, το Onassis Ready μετατρέπει την Αθήνα σε ένα πυκνό πεδίο ήχου. Είστε έτοιμοι;

Ο θρύλος της τέκνο Jeff Mills συναντά τη 90s κληρονομιά των The Sabres of Paradise, τον J Spaceman από τους Spiritualized και τους Spacemen 3, τον Ben UFO, έναν από τους πιο επιδραστικούς DJs της σύγχρονης βρετανικής ηλεκτρονικής μουσικής και το νέο πρότζεκτ, Takkak Takkak, του Ινδονήσιου συνθέτη J. ‘Mo’ong’ Santoso Pribadi και του DJ Scotch Rollex με εύθραυστες πολυρυθμίες και drones.

Το Borderline 2026 μας μεταφέρει σε ένα παράλληλο σύμπαν και μας καλεί να χαθούμε κάπου ανάμεσα στα stages, τον ρυθμό και τα φώτα. Από το φετινό lineup, όμως, δεν θα λείπουν και οι απρόσμενες συναντήσεις, καθώς φέτος τον Απρίλιο το Borderline θα βρεθεί στον πυρήνα του STAGES A/LIVE με live κινηματογράφηση της ανεξάντλητης ψυχεδέλειας του J Spaceman (aka Jason Pierce, από τους Spiritualized και τους Spacemen 3 στο πρότζεκτ που παρουσίασαν για πρώτη φορά στο Barbican Gallery δέκα χρόνια πριν. Ένα live soundtrack με ταυτόχρονη προβολή της ταινίας “Stranded in Canton” του William Eggleston. Ένα ακόμη παράλληλο πρότζεκτ του φεστιβάλ θα είναι και η οπτικοακουστική περφόρμανς του 25AV, που δημιουργήθηκε ειδικά για το Borderline 2026.

Takkak Takkak @Eunice Maurice

Οι καταξιωμένοι και ανερχόμενοι διεθνείς καλλιτέχνες της ηλεκτρονικής μουσικής συναντούν την πολυτάλαντη και πολυδιάστατη δημιουργικότητα της αθηναϊκής πειραματικής σκηνής και των βασικών εκπροσώπων της club κουλτούρας της. Η aya, μέσα από την “genre-crushing” πειραματική μουσική της, φέρνει στο προσκήνιο την επίδραση της εμπειρίας και της μνήμης στο σώμα, καθώς επικεντρώνεται σε θέματα ταυτότητας, εθισμού και αποσύνδεσης. Ο Afrorack παρουσιάζει το πρώτο DIY modular soundsystem της Ουγκάντας μέσα από εκστατικούς ήχους. Το lineup περιλαμβάνει επίσης, από τον electro-acoustic ήχο του Πάνου Αλεξιάδη, τις ηχογραφήσεις πεδίου και το synth του Σάββα Μεταξά (σε συνεργασία με τον Kevin Peter He του Onassis ONX), το house, disco και indie-dance του mint++, τις eclectic επιλογές του Chris OD, τους Victory Collapse, που είναι ένα από τα σημαντικότερα σχήματα της αθηναϊκής post-punk και indie rock σκηνής, μέχρι το “golden boy” του εγχώριου clubbing, Poor J’Darr, μαζί με την techno, jungle, footwork και experimental club της παραγωγού του STEGI.RADIO, pink.wav, τη Σοφία Στεργίου με τα blended jerky beats της, τους Black Athena, την IO, την POLYXENE και τον DJ NOT I.

The Sabres of Paradise @Steve_Double

Παρασκευή 3 Απριλίου | Line-up

Η πρώτη ημέρα του Borderline 2026 παρουσιάζει ένα μείγμα από club, post-punk και indie rock, πρωτοποριακή ηλεκτρονική μουσική και ψυχεδελικούς ήχους.

GROUND LEVEL

20:00 - 20:50 | Newt

21:00 - 22:00 | J Spaceman & John Coxon - “Music for William Eggleston’s ‘Stranded in Canton’”

22:15 - 23:00 | Victory Collapse

23:00 - 01:00 | Chris OD

01:00 - 03:00 | mint + +



@Victory Collapse

BASEMENT

20.30 - 21.30 | DJ NOT I

21.30 - 22.30 | Afrorack

22.45 - 23.45 | aya w/ MFO

00:00 - 01:00 | Poor J'Darr b2b pink.wav

01:00 - 03:00 | Ben UFO



@Polyxene

Σάββατο 4 Απριλίου | Line-up

Η δεύτερη ημέρα του Borderline 2026 έρχεται ως ένα καλειδοσκόπιο του παρελθόντος και του μέλλοντος της ηλεκτρονικής μουσικής. Δύο stages γεμάτα ένταση, ρυθμό και εκρηκτικές περφόρμανς.

GROUND LEVEL

20:00 - 20:45 | Kevin Peter He feat. Σάββας Μεταξάς

21:00 - 21:40 | Πάνος Αλεξιάδης

22:00 - 22:45 | Lucia Nijdam / Margarita Maximova / Artun Alaska Arasli

23:00 - 01:00 | IO

01:00 - 03:00 | Σοφία Στεργίου

Jeff Mills

BASEMENT

20:30 - 21:45 | Black Athena

21:45 - 22:45 | The Sabres οf Paradise

23:00 - 23:55 | Takkak Takkak

00:00 - 01:00 | POLYXENE

01:00 - 03:00 | Jeff Mills

Το Onassis Ready δεν είναι απλώς ένα κτίριο. Είναι ένας χώρος που αφουγκράζεται, προσαρμόζεται και προσκαλεί, αγκαλιάζοντας ήδη την καλλιτεχνική δημιουργία των Onassis AiR και ONX Fellows και χτίζοντας μια γέφυρα ανάμεσα στον φυσικό και τον μεταψηφιακό κόσμο. Ένας τόπος όπου η Αθήνα συναντά τη Νέα Υόρκη και τον υπόλοιπο κόσμο, εκεί όπου το μεταψηφιακό τέμνεται με το βαθιά ανθρώπινο.

Πληροφορίες για το φεστιβάλ & Εισιτήρια: εδώ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.