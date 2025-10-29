Athanasiadou Gallery: Νέος χώρος στο Κουκάκι

Ξεκίνησε την πορεία της στη Θεσσαλονίκη το 1983, χάρη στην δυναμική ιδρύτριά της Ζήνα Αθανασιάδου. «Κατηφόρισε» στην Αθήνα, στου Ψυρρή και το Κολωνάκι, χάρη στην επιλογή της επόμενης γενιάς, της Μαρίνας Αθανασιάδου, να δημιουργήσει τον πειραματικό χώρο LAB Art Projects το 2000, αλλά και το γραφείο συμβούλων τέχνης aaa, athanasiadou art advice το 2004. Το 2018 έριξε άγκυρα και στην Πάρο για να γεμίσει με τέχνη τις καλοκαιρινές μας εξορμήσεις στο αγαπημένο κυκλαδίτικο νησί. Από τις 14 Νοεμβρίου 2025, η ATHANASIADOU GALLERY μας δίνει ραντεβού στο νέο της χώρο στο Κουκάκι.

Η γειτονιά



Η επιλογή της περιοχής διόλου τυχαία. Η ATHANASIADOU GALLERY θα παρουσιάζει το πρόγραμμά της σε έναν από τους πιο όμορφους δρόμους του αθηναϊκού κέντρου, την οδό Μητσαίων, σε απόσταση περιπάτου από την Ακρόπολη και το Μουσείο Ακρόπολης.



Επιλέγοντας σταθερά να προβάλει την ελληνική δημιουργία, η εξωστρέφειά της αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους της γκαλερί. Όπως δηλώνει η διευθύντριά της, Μαρίνα Αθανασιάδου: «Η σχέση μου με τον κάθε καλλιτέχνη είναι σχέση φιλίας, συνεργασίας και αμοιβαίας αγάπης για τη σύγχρονη τέχνη. Και οι δύο εργαζόμαστε προς έναν κοινό στόχο και μοιραζόμαστε το ίδιο ενδιαφέρον για την τέχνη. Σκοπός μας είναι η προώθηση του έργου των Ελλήνων καλλιτεχνών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αυτός είναι ο λόγος που επιλέχθηκε το Κουκάκι, μια περιοχή με πολυπολιτισμικό χαρακτήρα».

Ο χώρος και το πρόγραμμα



Η φωτεινή κίτρινη επιγραφή, με το γνωστό λογότυπο της γκαλερί, ορίζει το σημείο συνάντησης στη Μητσαίων 4. Ο χώρος είναι σχεδιασμένος από το αρχιτεκτονικό γραφείο ADD Architecture Studio, το γραμμικό εξωτερικό κιγκλίδωμα είναι δημιουργία της καλλιτέχνιδας Λίνας Θεοδώρου ενώ τα έπιπλα αποτελούν αυθεντικές δημιουργίες της ελβετικής εταιρείας USM. Όλα συνάδουν στον corporate χαρακτήρα του χώρου, ο οποίος θα λειτουργεί τόσο ως art consultancy office όσο και ως εκθεσιακός χώρος. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει ατομικές εκθέσεις συνεργατών και in situ project. Επιπλέον, θα λειτουργεί art store με συλλεκτικές καλλιτεχνικές εκδόσεις και αντικείμενα τέχνης από καλλιτέχνες και αρχιτέκτονες. Το μότο της γκαλερί, άλλωστε, είναι πως «Το συλλέγειν είναι μια μορφή αυτοπροσδιορισμού».



Στους καλλιτέχνες που παρουσιάζει η ATHNASIADOU GALLERY περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι Αλέξανδρος Αβρανάς, Κωστής Βελώνης, Αλέξανδρος Γεωργίου, Πάρης Γιαχουστίδης, Γιώργος Γυπαράκης, Γεωργία Δαμοπούλου, Δανιήλ, Ράνια Εμμανουηλίδου, Λίνα Θεοδώρου, Βλάσης Κανιάρης, Νίκος Κεσσανλής, Νίκος Ναυρίδης, Μαρία Παπαδημητρίου, Άρης Παπαπασχάλης, Δημήτρης Τσουμπλέκας, Χρύσα Ρωμανού, Λάμπρος Ψυρράκης, Αλέξανδρος Ψυχούλης.

Η πρώτη έκθεση στον νέο χώρο



Το εκθεσιακό πρόγραμμα ξεκινά τον Νοέμβριο με το πρότζεκτ «Hazy Cosmic Jive!» της Ειρήνης Λιναρδάκη και του HOPE (Konstantinos Ntagkas), σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης Ελένης Κούκου σε συνεργασία με τους καλλιτέχνες. Ο διάλογος των δύο δημιουργών κατά την προετοιμασία της έκθεσης και η συνύπαρξη των έργων τους στον εκθεσιακό χώρο λειτουργεί πολλαπλασιαστικά ως προς την ένταση και τα νοήματα που αυτά παράγουν. Η Λιναρδάκη –η οποία ζει και εργάζεται μεταξύ Ηρακλείου Κρήτης και Νέας Υόρκης– είναι καλλιτέχνιδα με μεγάλη εμπειρία σε πρότζεκτ στον δημόσιο χώρο και περιβαλλοντική δράση. Θα δείξει τη δουλειά της για πρώτη φορά σε αθηναϊκή γκαλερί. Ο HOPE, γνωστός για την πολυσχιδή καλλιτεχνική του πρακτική –που περιλαμβάνει γλυπτική, κολάζ, περφόρμανς και φανζίν–, θα παρουσιάσει μια νέα σειρά κεραμικών γλυπτών. Tο πρότζεκτ θα συνοδεύεται από κατάλογο με κείμενο της επιμελήτριας.

Οι συντελεστές της έκθεσης

Ειρήνη Λιναρδάκη



Γεννήθηκε στην Αθήνα, ζει και εργάζεται στην Κρήτη και στη Νέα Υόρκη και είναι δημιουργός έργων δημόσιας τέχνης,. Σπούδασε Καλές Τέχνες στην École des Beaux-Arts του Κιμπέρ, στο L.I.T. Limerick στην Ιρλανδία, στο Universität der Künste του Βερολίνου και στην École Supérieure des Beaux-Arts της Μασσαλίας. Εμπνέεται από την κληρονομιά των γυναικών στην Κρήτη, όπως η παραδοσιακή υφαντική, την οποία ενσωματώνει στα μνημειακά έργα της σε όλο τον κόσμο –μεταξύ άλλων στο Union Station στην Ουάσινγκτον. Η δουλειά της έχει δημοσιευθεί εκτενώς για τη χρήση της παραδοσιακής κρητικής ύφανσης στις τοιχογραφίες της, αναδεικνύοντας τη σύνδεση μεταξύ πολιτιστικής ταυτότητας και σύγχρονης τέχνης. Παράλληλα, έχει αναπτύξει καλλιτεχνικά προγράμματα στην Αφρική για άτομα με αναπηρίες, προωθώντας τη συμπερίληψη μέσω της τέχνης. Το έργο της, εμπνευσμένο από την περιβαλλοντική της δράση και τη δέσμευσή της για κοινωνική δικαιοσύνη, επικεντρώνεται στη συμμετοχικότητα, την πολυπολιτισμικότητα και την πρόσβαση στην τέχνη. Έχει υλοποιήσει μεγάλης κλίμακας δημόσια έργα στην Αθήνα με τη Unicef και τον Δήμο Αθηναίων, στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως στο Grand Central Station, το Penn Station και αλλού, ενώ συνεργάζεται με οργανισμούς όπως το Γαλλικό Ινστιτούτο, το Mellon Foundation, τον δήμο της Νέας Υόρκης και το Αμερικανικό Υπουργείο Παιδείας. Οι δημιουργίες της τιμούν τη συλλογική μνήμη, την αντοχή των κοινοτήτων και τις αόρατες ιστορίες των εργαζομένων. Έλαβε το βραβείο Artist Accelerator για το 2025 από το Andy Warhol Foundation στην Ουάσιγκτον.

Hope (Konstantinos Ntagkas)



Γεννήθηκε το 1976 στην Αθήνα όπου ζει και εργάζεται. Σπούδασε στη Νομική Σχολή της Αθήνας (2001). Η καλλιτεχνική του πρακτική περιλαμβάνει κεραμικά γλυπτά, μεγάλης κλίμακας κολλάζ, περφόρμανς και φανζίν. Ατομικές εκθέσεις: 2023 Orphic Dialogues, Αρχαιολογικό Μουσείο, Θεσσαλονίκη | Horizontal and Vertical Transparencies (performance), Δελφοί | 2022 Printing the Future: The Riso Revolution, Die Firma Gallery, Νέα Υόρκη | 2018 My Sons Too Young Then, Αρχαιολογικό Μουσείο Άνδρου (GR) | HOPE, The Breeder Playroom, Αθήνα | 2011 Τime Doesn’t Give me Time, ReMap 3, The Breeder, Αθήνα | 2010 Mountain/HOPE (επιμέλεια: Μ. Φωκίδη), Kunsthalle Athena, Αθήνα. Ομαδικές εκθέσεις: 2019 OccupyAtoposHope, Atopos cvc, Αθήνα | Face to Face (επιμέλεια: G. Samuel), Art Monte Carlo, Μονακό & Art Geneve, Γενεύη | 2017 Si Sedes Non Is (επιμέλεια: M. Farronato), The Breeder, Αθήνα | 2015 The Earth Eaters (με τον Παναγιώτη Τερζή), Endless Editions, Νέα Υόρκη | Monsters in Fashion, ARRRGH!, Art Rock Festival, Saint-Brieuc | 2014 Monsters in Fashion, ARRRGH!, La Gaîté Lyrique, Παρίσι | 2013 Notemple, The Breeder, Αθήνα | 2012 & 2010 PS1 / Printed Matter, Νέα Υόρκη, Art Book Fair, PS1, Long Island City, Νέα Υόρκη | 2011 Monsters in Fashion, ARRRGH!, Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα | Performance Festival, 3η Μπιενάλε Θεσσαλονίκης | Looking Forward, The Breeder, Αθήνα | 2009 Three Velvet Days in Heaven-Athens Biennale, Αθήνα.

Ελένη Κούκου



Γεννήθηκε στην Αθήνα όπου ζει και εργάζεται. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στην Επιμέλεια Εκθέσεων και μεταπτυχιακού στην Μουσειολογία από το Πανεπιστήμιο Essex του Ηνωμένου Βασιλείου. Από το 2021 είναι Σύμβουλος της Καλλιτεχνικής Διευθύντριας του ΕΜΣΤ. Το 2018 ίδρυσε την ΑΜΚΕ ex situ. Έχει επιμεληθεί, μεταξύ άλλων, Το Πνεύμα της Σκάλας στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, και το πρόγραμμα εικαστικών εκθέσεων του Εθνικού Θεάτρου Κοινή Θέα - Σύγχρονη Τέχνη στο Εθνικό Θέατρο (2007-2013).

Λίγα λόγια για τη Μαρίνα Αθανασιάδου

Η Μαρίνα Αθανασιάδου είναι ιστορικός τέχνης, μουσειολόγος και σύμβουλος τέχνης. Έχει εκπονήσει μουσειολογικές μελέτες, έχει επιμεληθεί εκθέσεις τέχνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό και έχει δημοσιεύσει άρθρα στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο. Η επιμελητική της εμπειρία αποτελεί αντικείμενο των διαλέξεών της με θέματα «Σύγχρονη επιμελητική πρακτική» και «Επένδυση στη σύγχρονη τέχνη». Παράλληλα, δίνει διαλέξεις σε Σχολές Καλών Τεχνών στην Ελλάδα. Από το 2000 διευθύνει την ATHANASIADOU GALLERY.



Διαθέτει πτυχίο Οικονομικών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και πτυχίο Ιστορίας της Τέχνης από το Parsons University στο Παρίσι. Έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στο International Management (E.S.C.E., Παρίσι) και στο Arts Management (City University, Λονδίνο).

ATHANASIADOU GALLERY



Μητσαίων 4, Κουκάκι

Διάρκεια έκθεσης: 14 Νοεμβρίου 2025 – 31 Ιανουαρίου 2026

Ημέρες & ώρες λειτουργίας: Τετάρτη – Παρασκευή 12:00-20:00, Σάββατο 12:00-16:00 & κατόπιν ραντεβού στο 6944319693

