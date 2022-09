Σαρκοφάγος αξιωματούχου του Ραμσή Β’ βρέθηκε στη νεκρόπολη Σακκάρα της Αιγύπτου- Δείτε εικόνα

Μια σαρκοφάγος από κόκκινο γρανίτη ανακαλύφθηκε σήμερα στη νεκρόπολη Σακκάρα, νότια του Καΐρου.

Η τοποθεσία, που βρίσκεται σε απόσταση 15 χιλιομέτρων νότια των επιβλητικών πυραμίδων της Γκίζας, αποτελεί ένα από τα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και είναι γνωστή για την πυραμίδα του φαραώ Ζοζέρ.

Η ανακάλυψη της σαρκοφάγου του Πτα-εμ-ούγια -- «υψηλόβαθμου αξιωματούχου» του φαραώ Ραμσή Β’, ο οποίος κυβέρνησε την Αίγυπτο τον 13ο αιώνα π.Χ. -- έγινε από ομάδα αρχαιολόγων του Πανεπιστημίου του Καΐρου, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου.

Ο Πτα-εμ-ούγια ήταν βασιλικός γραμματέας και επικεφαλής του θησαυροφυλακίου στο Ραμσείο, ένα επιβλητικό μνημείο που χτίστηκε προς τιμήν του Ραμσή Β’ στις Θήβες – το σημερινό Λούξορ. Ήταν επίσης «υπεύθυνος για τις προσφορές σε όλους τους θεούς της Άνω και της Κάτω Αιγύπτου», δήλωσε ο Μουσταφά Ουαζίρι, διευθυντής του Ανωτάτου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων.

