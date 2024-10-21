28η Οκτωβρίου 1940: Η Ψυχή της Ελλάδας στο πρώτο φως του πολέμου

Μέσα από την διήγηση του ημερολογίου του Γιώργου Θεοτοκά, ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου 1940, «μεταφερόμαστε» στην Ελλάδα που ξυπνά στους ήχους των καμπάνων, αναγγέλλοντας την κήρυξη του πολέμου. Ο λαός, παρά τον αιφνιδιασμό, γεμίζει τους δρόμους με ενθουσιασμό και περηφάνια, ενώ οι στρατιώτες φεύγουν για το μέτωπο με επευφημίες. Στις πρώτες μάχες στα ελληνοαλβανικά σύνορα, οι ελληνικές δυνάμεις αντιστέκονται σθεναρά, επιβραδύνοντας την ιταλική προέλαση. Στο Καλπάκι, η 8η Μεραρχία οργανώνει την άμυνα, ενώ οι στρατιώτες δείχνουν ανδρεία και ψυχραιμία.

Οι ιστορικοί: Θάνος Βερέμης, Ευάνθης Χατζηβασιλείου και Βαγγέλης Δρακόπουλος, τονίζουν πως ο ελληνικός λαός με θάρρος και ενότητα μεταμόρφωσε αυτές τις πρώτες ώρες σε μια ένδοξη στιγμή της ιστορίας.

