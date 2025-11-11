Το εμβληματικό «V for Vendetta» ετοιμάζεται για τη μικρή οθόνη

Μια τηλεοπτική σειρά βασισμένη στο graphic novel «V for Vendetta» των Άλαν Μουρ και Ντέιβιντ Λόιντ βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης από το HBO, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Variety. Το σενάριο της φιλόδοξης μεταφοράς θα αναλάβει ο Πιτ Τζάκσον, γνωστός από τη βρετανική σειρά «Somewhere Boy» του 2022.

Οι Τζέιμς Γκαν και Πίτερ Σάφραν της DC Studios θα είναι οι εκτελεστικοί παραγωγοί, όπως και οι Μπεν Στίβενσον για την Poison Pen και Λιέν Κλέιν της Wall to Wall Media, η οποία ανήκει στην Warner Bros. Television Studios UK. Η παραγωγή θα γίνει από την Warner Bros. Television. Το κόμικ κυκλοφόρησε το 1982 στο βρετανικό περιοδικό «Warrior», ενώ η DC Comics ανέλαβε την έκδοσή του το 1988.

Η ιστορία εκτυλίσσεται στη Βρετανία ενός όχι και τόσο μακρινού, δυστοπικού μέλλοντος όπου η χώρα βρίσκεται υπό τον ασφυκτικό έλεγχο του φασιστικού κόμματος Norsefire. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο V, ένας μυστηριώδης επαναστάτης, ο οποίος φορά τη χαρακτηριστική μάσκα του Γκάι Φοκς. Επιδιώκει να ανατρέψει την κυβέρνηση με τη βοήθεια της Evey Hammond, μιας νεαρής γυναίκας που διέσωσε από τα χέρια της μυστικής αστυνομίας του καθεστώτος.

Το «V for Vendetta» μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο το 2005, με τον Χιούγκο Γουίβινγκ στον ρόλο του V και τη Νάταλι Πόρτμαν ως Evey. Η σκηνοθεσία ήταν του Τζέιμς ΜακΤιγκ, σε σενάριο των Γουατσόφσκι. Η ταινία έλαβε εξαιρετικές κριτικές και αγαπήθηκε από το κοινό αποφέροντας παγκόσμιες εισπράξεις άνω των 130 εκατομμυρίων δολαρίων.

