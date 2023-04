Hypnotic: Στη δημοσιότητα το trailer του νέου θρίλερ επιστημονικής φαντασίας

Ο διάσημος σκηνοθέτης Robert Rodriguez αποκάλυψε την πρώτη πλήρη εικόνα του νέου του θρίλερ επιστημονικής φαντασίας, Hypnotic, σε ένα συναρπαστικό τρέιλερ.

Στην ταινία πρωταγωνιστεί ο Ben Affleck ως ντετέκτιβ που κυνηγάει την εξαφανισμένη κόρη του, αλλά με μια ανατροπή. Το Hypnotic υπόσχεται να προσφέρει μια σειρά από στυλιζαρισμένες σκηνές δράσης και στοιχεία επιστημονικής φαντασίας που σίγουρα θα συναρπάσουν το κοινό.

