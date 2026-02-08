Όστιν Μπάτλερ: Θα υποδυθεί τον Λανς Άρμστρονγκ σε νέα ταινία

Ο Όστιν Μπάτλερ θα υποδυθεί σε νέα ταινία τον Λανς Άρμστρονγκ, θρύλο των αγώνων ποδηλασίας δρόμου, η φήμη του οποίου αμαυρώθηκε από σκάνδαλο ντόπινγκ.

Ο Μπάτλερ θα υποδυθεί τον ποδηλάτη σε ταινία που θα σκηνοθετήσει ο Έντουαρντ Μπέργκερ. Ο Σκοτ Στούμπερ, πρώην επικεφαλής ταινιών του Netflix που εντάχθηκε στη United Artists, είναι ο παραγωγός της ταινίας, η οποία έχει πυροδοτήσει έναν πόλεμο προσφορών μεταξύ μεγάλων στούντιο και εταιρειών streaming, αναφέρουν πηγές, σύμφωνα με το Variety. Ο Άρμστρονγκ θα συμμετάσχει στην ταινία, αλλά δεν θα έχει την ευθύνη της παραγωγής.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η ιστορία του Άρμστρονγκ παρουσιάζεται στην οθόνη. Ο Μπεν Φόστερ υποδύθηκε τον αθλητή στην ταινία «The Program» του 2015, δράμα που ήταν απογοήτευση στο box office και έλαβε ανάμεικτες κριτικές.

Ο Αμερικανός ποδηλάτης Λανς Άρμστρονγκ έγινε διεθνής σταρ αφού κέρδισε τον Γύρο της Γαλλίας επτά συνεχόμενες φορές μεταξύ 1998 και 2005. Ωστόσο, μια έρευνα το 2012 του αφαίρεσε τους τίτλους όταν διαπιστώθηκε ότι είχε κάνει χρήση αναβολικών που βελτιώνουν την απόδοση. Του επιβλήθηκε ισόβιος αποκλεισμός από το άθλημα. Το σενάριο της ταινίας υπογράφει ο Ζακ Μπέιλιν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.