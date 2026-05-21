Η επιτυχημένη σειρά του Netflix, «Emily in Paris», πρόκειται να ολοκληρωθεί μετά την έκτη σεζόν της.

Ο κολοσσός του streaming ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι η επόμενη σεζόν της ρομαντικής δραματικής κομεντί, με πρωταγωνίστρια τη Λίλι Κόλινς, θα είναι και η τελευταία της.

«Σας ευχαριστούμε που μας επιτρέψατε να γίνουμε μέρος της ζωής σας, εμπνέοντας τα ταξιδιωτικά σας όνειρα και την αγάπη σας για το Παρίσι», δήλωσε ο δημιουργός της σειράς, Ντάρεν Σταρ.

Η δημοφιλής σειρά ακολουθεί την Έμιλι Κούπερ (την οποία υποδύεται η Κόλινς), ένα στέλεχος μάρκετινγκ από το Σικάγο, καθώς περιηγείται στα μονοπάτια της δουλειάς, του έρωτα, της φιλίας και της μόδας στο Παρίσι.

Μιλώντας σε βίντεο, η βρετανοαμερικανίδα σταρ Κόλινς δήλωσε: «Μετά από έξι αξέχαστα χρόνια που υποδύομαι την Έμιλι Κούπερ, είμαι εδώ για να μοιραστώ μαζί σας ότι αυτή η επερχόμενη έκτη σεζόν θα είναι η τελευταία μας.

Η έκτη σεζόν θα σας προσφέρει όσα όσα αγαπάτε στη σειρά και θα χρησιμεύσει ως το τελικό κεφάλαιο στην περιπέτεια ζωής της Έμιλι».

Οι Άσλεϊ Παρκ, Λούκας Μπράβο, Λούσιεν Λαβίσκουντ, Σάμουελ Άρνολντ και Μπρούνο Γκουέρι θα πλαισιώσουν την Κόλινς στην τελευταία σεζόν.

Τα γυρίσματα έχουν ήδη ξεκινήσει στη Μύκονο, ενώ σκηνές πρόκειται επίσης να γυριστούν στο Παρίσι και το Μονακό.

Η πλατφόρμα δεν έχει δώσει ακόμη επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας για τον επερχόμενο κύκλο επεισοδίων.

Τα νέα επεισόδια θα συνεχίσουν από το "cliffhanger" της πέμπτης σεζόν, στο οποίο το κατά διαστήματα ερωτικό ενδιαφέρον της Έμιλι, ο Γκαμπριέλ –τον οποίο υποδύεται ο Μπράβο– της στέλνει μια καρτ ποστάλ προσκαλώντας την σε μια ελληνική απόδραση.

Ο σεναριογράφος και εκτελεστικός παραγωγός Σταρ δήλωσε ότι η δημιουργία της σειράς «με αυτό το εξαιρετικό καστ και συνεργείο ήταν το ταξίδι μιας ζωής».

«Καθώς ξεκινάμε την τελευταία σεζόν, είμαι βαθύτατα ευγνώμων στο Netflix, την Paramount και, πάνω απ' όλα, στους θαυμαστές που έκαναν αυτό το απίστευτο ταξίδι μαζί μας», πρόσθεσε.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την ανακοίνωση του Ιανουαρίου ότι η σειρά θα ανανεωνόταν για έκτη σεζόν.

Το «Emily in Paris», το οποίο έκανε το ντεμπούτο του το 2020, αποτελεί μεγάλη επιτυχία για το Netflix, με την τελευταία σεζόν να συγκεντρώνει 26,8 εκατομμύρια προβολές παγκοσμίως μέσα σε 11 ημέρες, σύμφωνα με την πλατφόρμα.

Η σειρά έχει εμπνεύσει meme και τάσεις στη μόδα, ενώ ο δημιουργός της, Σταρ, τιμήθηκε με το παράσημο της Λεγεώνας της Τιμής από τον Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος επαίνεσε τη δραματική κομεντί επειδή έστρεψε τα φώτα της δημοσιότητας στη Γαλλία.

Ωστόσο, η σειρά έχει δεχτεί επικρίσεις από ορισμένες πλευρές για την εξιδανικευμένη και γεμάτη κλισέ απεικόνιση του Παρισιού, με τους κριτικούς να υποστηρίζουν ότι παρουσιάζει μια εκδοχή της πόλης που θυμίζει θεματικό πάρκο.

Πηγή: skai.gr

